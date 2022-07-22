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【美元定存】1年美元定存最高3.4厘 虛銀罕有猛搶美金

16:50 2022/07/22

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本周暫有7間大小行鬥加美元定存息。

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追息族又有好消息，因虛擬銀行與傳統銀行近日輪流鬥加美元定期存款息，最新追趕加息快車的是小米 （01810） 牽頭虛銀天星（AirStar Bank），昨天（7月21日）全面加息，當中加幅最大是1年期，驟升0.9厘、至2.2厘。這是繼騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份的虛銀富融（Fusion Bank）上周四（14日）勁加中長息以來，第二間虛銀大幅加息。

孖招齊發的富融，剛於全球推出滙款服務，且把3個月年息驟升1.6厘、至1.8厘；半年期更提高1.95厘，1年也大升1.9厘，兩者齊報2.2厘。門檻卻從5萬美元，急降至只須1美元。

專家指美元定存變主戰場，皆因今年股債雙殺，唯獨投資美元的回報逾一成。何況美元定期存款的息率又較港元高，舉最高息的富邦為例，1年美元定存有3.4厘，高於同期港元3厘息。

而港元跟美元掛鈎，聯滙機制設定在7.75至7.85範圍，按理上落幅度約1.2%，市面逾兩厘美元息的選擇甚多，萬一美滙指數見頂倒跌，捧場客再兌換為港元的貶值有限，不似日圓及英鎊等外幣插水逾10%，賺息無法彌補蝕滙，遂吸引好息族轉投美元。

中銀香港半年1.7厘  稱冠發鈔行

總結全周，暫有7間大小行加息，包括信銀國際昨提高3個月年息0.2厘，至重返兩厘關。同樣，恒生 （00011） 於周三（20日）調升3個月年息0.3厘、至1.6厘。而上商、星展、建行亞洲及大眾銀行亦鬥加。

猶記得2月中下旬，招商永隆率先把1年期加至兩厘，當時恍如擲下震撼彈，詎料4個月後，如今兩厘息差不多已變新指標，眼下約14行的1年期息已達兩厘水平，包括4度加息的滙豐（HSBC）等。

再計及7月開局至今，已有14間大小港銀搶閘加不同存期年息，當中罕有包括3間發鈔行，大新 （02356） 、工銀亞洲、南商、富邦及招商永隆更全面加短中長息，交銀香港亦出擊。

單以大行比拼，中銀香港 （02388） 早於7月2日新推3個月有1.1厘，跑贏滙豐的1厘及渣打香港 （02888） 的0.9厘。中銀半年享1.7厘，險勝滙豐的1.6厘及渣打的1.3厘。中銀1年期更達2.1厘冠絕發鈔行，滙豐為兩厘，渣打即使大加0.8厘後亦只是1.7厘。

另一方面，計及中小行，檢視各存期高息王，7天短存以恒生的8.5厘摘冠；1個月是信銀國際的3.2厘稱王；3個月以富邦的2.8厘奪冠；半年期呈雙冠，大新及富邦皆為3厘；1年期以富邦的3.4厘稱冠榜首。

花旗估美滙指數  3個月挑戰111

展望美元前景，歐洲昨晚出乎意外重手加息半厘，刺激歐元曾急彈，變相令美滙指數回吐，失守107大關，在106整固。但市料佔美滙指數八成比重的英鎊、歐元及日圓仍積弱，花旗料歐元在1.07阻力甚大，且有機會再跌穿1算；而英國新首相料為弱勢政府等，唯恐鎊滙上升空間有限。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪料，3個月內美元挑戰111.02，半年至1年回落至104.04，兩年長期預測目標為99.33。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

交銀香港 招商永隆 南洋商業銀行 工銀亞洲 大新銀行（02356） 渣打集團（02888） 滙豐控股（00005） 中銀香港（02388） 富邦銀行 富融銀行

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