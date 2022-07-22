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【香港疫情】國泰航空數名員工參與宴會後染疫　國泰：無發現違規

Hot Talk 16:48 2022/07/22

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【香港疫情】國泰航空數名員工參與宴會後染疫　國泰：無發現違規

香港連續兩日單日錄得逾4000宗新冠病毒感染個案，爆出多個感染群組。據報有國泰航空 （00293） 員工月初出席私人宴會後，多人感染新冠病毒。國泰航空回應查詢時指，經內部調查，確認相關員工已遵從政府的防疫措施和公司的指引，並沒有任何違規行為。

國泰航空表示，一名員工在7月8日對新冠肺炎檢測呈陽性，其後幾天，數名員工亦相繼確診。該些員工在7月5日參加了同一個私人宴會。然而，他們當日均有遵守社交距離規定，在參加活動前進行快速抗原測試、使用「安心出行」程式及疫苗通行證。

國泰航空：確診個案均在指定時限內上報

國泰航空續指，有關的確診個案均在指定時限內上報公司管理層、集團醫療部門及呈報衞生署衞生防護中心，確診員工已被安排居家或在檢疫設施接受隔離，公司亦為他們提供適切的支援和協助。

國泰航空表示，除非獲得醫學豁免，所有員工均已接種三劑疫苗。相關部門的管理層會定期更新整體同事的確診概況，而員工若感不適或懷疑有感染風險，可選擇在家工作。

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編輯：麥德銘

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