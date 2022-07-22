【安倍晉三身亡】國葬9月27日舉行 大批民眾抗議

日本前首相安倍晉三被人槍殺，政府宣布為他舉行國葬，成為二戰後第二位平民獲此待遇。日本內閣宣布，國葬日期定為9月27日，於日本武道館舉行。數百名民眾得悉後，聚集在首相官邸前，抗議為安倍舉行國葬。

【安倍晉三身亡】國葬或定在9月27日 擬武道館舉行 【下一頁】

日本內閣周五（22日）的會議上決定，於9月27日為遇刺身亡的安倍晉三在武道館舉行國葬。葬儀委員長由首相岸田文雄擔任，費用全數由國家預算撥款支付。內閣官房長松野博一表示，政府不要求民眾全體服喪，亦不計劃把當日定為假期。

共同社報稱，與基於戰前的《國葬令》舉行不同，政府將以內閣會議決定為依據，作為「國家儀式」來舉行。繼前首相吉田茂後，安倍晉三是日本二戰以後第二位平民前首相獲安排國葬。然而，在野黨有批評指國葬意味強制致哀。

【安倍晉三身亡】日本政府秋天舉行國葬 戰後前首相第2人 【下一頁】

數百名民眾在消息公布後，聚集在東京首相官邸前，抗議為安倍舉行國葬。民眾高叫「反對國葬」及「不要美化安倍政治」等口號，要求內閣收回國葬決定。有參與者表示，國葬應在國會討論後再實行，認為今次決定違憲，直指是岸田文雄為維持政權的政治操作。

社民黨黨魁福島瑞穗亦有來到現場並稱，內閣不能決定所有事，今次安倍國葬沒有法律依據，明顯違反憲法保障的思想及信念自由。有現場民眾表明，岸田政府應依法推動日本發展。

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責任編輯：吳漢培

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