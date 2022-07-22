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【港元定存】恒生罕有搶港元短存 另8.88厘高息王倒數

16:42 2022/07/22

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虛銀連番下調港元定存息，無懼大行加息。

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月結在即，加上受銀債快推夾擊，本周暫只有7間大小銀行加減港元定期存款息，包括6加1減。先說加息者，恒生於本周三（7月20日）上調3個月年息0.15厘，新息率報1.2厘。星展及建行亞洲則調升3個月或以上年息，上商及大眾財務全面加息，大眾銀行更一周兩連加。反觀小米（01810）牽頭的虛銀天星（AirStar Bank），則連續兩天全面降息。

本周金管局已多次出手接錢，但臨近月底業界普遍卻忍手，專家拆解，原因在於全球聚焦下周四（28日）的重頭戲，聯儲局是否加息0.75厘。

全周高息榜僅半年期有小執位，因天星於本周二及周四兩度削息、至失守兩厘關，故跌出三甲榜。相反星展加此存期0.2厘、至2.2厘，追貼工銀亞洲、東亞（00023）、交銀香港及大新（02356），5行齊位列第二，險勝招商永隆的2.15。而富邦續以2.7厘破頂息獨霸榜首。

1年期方面，富邦續以3厘而稱冠。緊接其後是工銀亞洲，這家中資行於7月8日驟加0.4厘、至2.85厘，晉級亞軍。

至於3個月期，TOM集團（02383）有份的虛銀匯立（WeLaB Bank）新推3個月1.7厘。

3.5厘銀債最快8月推  銀行謀定後動

市料涉資350億元的銀債最快8月開賣，其包底息達3.5厘，而市面暫未有長息定息提供超逾3厘，面對競爭，遂料同業留力，待長者iBond開售有期才加息迎戰。

綜觀踏入7月第3周，搶存戰有3大焦點，分別為︰恒生罕有連環出招搶短存，驟加3個月0.15厘、至1.2厘，這是繼該行於7月5日向特選客戶推相同短存有1.3厘後再次出擊；天星本來有2.2厘，是唯一的虛銀打入3甲高息榜，可惜本周掉頭累減半年期0.3厘、至僅得1.9厘後，虛銀高息牌不再；（3）上商專攻小存戶，本周一（18日）新推網上或流動銀行優惠，1年享1.28厘，雖較富邦同期3厘有距離，但勝在門檻僅須1,000元，遠低於富邦入場費要50萬元。

此外，檢視下半年市況，上周共有9間中小行加息，僅東亞逆市獨減，但相比7月首周多達15行出招為少，當時包括3間發鈔行等。

單以大行比拼，中銀香港（02388）3個月有1厘，跑贏滙豐（HSBC）的0.8厘、渣打香港（02888）的0.7厘。半年也以中銀的1.6厘冠絕發鈔行，滙豐為1.4厘、渣打是1.1厘。1年期卻以渣打的2.4厘冠絕發鈔行、拋離中銀的兩厘、及遠勝滙豐的1.8厘。

再計及中小行，經歷7月開局的調息潮，現時7天年息以集友的6厘膺高息王。1個月是滙豐的5厘居首，但須參加旗下交易薈的指定股票獎勵計劃等附帶條件。3個月、半年及1年皆以富邦居首，分別報8.88厘、2.7厘及3厘。388天期呈雙冠王，華僑永亨及工銀亞洲皆為3厘。兩年期是招商永隆的2.8厘處榜首。

多個特惠息計劃  下周五到期

順帶提醒，不少特惠息將於下周五（29日）到期，若未有順延，現正最後召集，包括花旗3個月有2.48厘，華僑永亨388天及富邦1年3厘等。同樣，冠全城的3個月8.88厘亦倒數，全新客戶於7月底前成功在富邦Fubon Go程式開立指定戶口，再於8月底前以新資金開立定存，以上限1.5萬元計，賺息333元，每位客戶只獲獎賞一次。

那邊廂，一個月拆息7連升，終突破1厘新關，今報1.01厘，創逾兩年新高。自5月中以來金管局已20多次入市，累計承接逾1,726億元港元沽盤，今天（22日）銀行總結餘已跌穿1,700億元，較年初的3,375億元驟縮逾半。

華僑銀行經濟師謝棟銘認為，臨近聯儲局下周四議息，美元兌港元即期再多次觸發弱方兌換保證，預計未來幾天金管局將出現更多干預，港元利率將穩步上升，因鷹派立場無處不在。

而摩根士丹利及信銀國際齊料本港最快於9月上調P息（最優惠利率），花旗估計今年底才加。

中銀貿易貸款還款期  延至10月底

另一方面，銀行暫轉戰線，支持還息不還本紓困措施，例如中銀香港全力配合和支持金管局與「銀行業中小企貸款協調機制」，在「預先批核還息不還本」計劃下，為合資格企業客戶辦理延長貿易融資貸款還款期90天，至今年10月底。

中銀香港工商金融部副總經理莊芳毅日前表示︰「本港經濟自第五波疫情後剛開始回穩，但進出口貿易前景仍存在多項不確定因素，加上外圍環境不明朗，令相關企業仍面臨經營壓力。中銀香港將持續透過不同的金融支持措施及多元化數字銀行服務，為中小企提供合適的財務解決方案，與其攜手應對營商環境的挑戰。」

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

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