  • 35°C
香港時間 : 2022722日 (五) 17:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【周末好去處】9GAG迷因圖現身時代廣場 「Memeland」設巨型NFT打卡場景 玩遊戲可獲取購物美食優惠券

理財智慧 16:59 2022/07/22

分享：

分享：

全球知名的網絡迷因網站9GAG，將於本月底與銅鑼灣時代廣場合作，舉辦號稱是全球首個「Memeland」數碼互動遊樂園，將Meme（迷因）帶入元宇宙。

【溫股知新】恒指處於關鍵位 七小福再同你睇

以香港為據點的9GAG數月前正式宣布了其首個集Meme、NFT於一身的元宇宙項目「Memeland」。「Memeland」的故事圍繞著9,999位船長探索 「破碎之海」（Broken Sea）的冒險旅程。船長們在尋求財富和榮耀的同時，對付潛伏在深海的怪物，探尋傳說中的「Memeland」。甫發佈，作為入場券的NFT立即成為市場上最炙手可熱的項目，全球瘋奪白名單，希望晉身Memelist，成為「Memeland」船長。

現在香港的Meme粉絲可以搶先感受以「Memeland」作為靈感的實體展覽和遊戲，於本月30日至9月25日期間，全球首個「Memeland」數碼互動遊樂園將落戶銅鑼灣時代廣場。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

現場將設有一幅3米高、8米闊的巨型NFT展示牆，讓粉絲飽覽30多款「Memeland」系列NFT。9GAG還特別為今次展覽和多個品牌推出限量聯乘的創作，包括與FWD富衛保險、Refinable合作推出的NFT、 以MTR、AlipayHK、foodpanda為靈感的Meme圖，還可獨家體驗AAX Trends的NFT互動展示區。

而「港產元宇宙」AiR遊戲方面，與一眾合作單位設立專區，包括FWD富衛保險「Row to Memeland」划船遊戲、foodpanda「Create your own Mo Sor Wai Mixian」米線製作遊戲、Nex體感遊戲「Party Fowl」及全球首發「Starri」體驗版等。參加者可透過完成不同專區內的任務，獲得「港產元宇宙AiR」的獎勵卡。

【延伸閱讀】【虛擬經濟】NFT原來無玩完？港產「元宇宙」AiR METAVERSE首輪香港建築物 兩月逆市銷售過千萬 首宗二手交易勁賺3倍

【延伸閱讀】【虛擬經濟】NFT仍有價有市？Yahoo旗下《好集慣》推NFT每個800元 部分收入支援動物醫療開支

公眾除了可以於5樓數碼互動遊樂園取得獎勵卡，更可在時代廣場不同樓層尋找隱藏的二維碼，集齊十張獎勵卡，即可換領「Memeland」限量版貼紙及時代廣場Happy Rewards購物或美食優惠券。

除了多項互動遊戲之外，9GAG更與潮流商品交易平臺StockX合作，展出印有Meme角色的定制版聯乘波鞋作為「Your Ideal Sneakers」比賽的勝出獎品。另外，9GAG亦將首次推出多款Memeland角色服飾包括T恤、毛衣和衛衣，並於場內作公開預售。準買家可於現場用「Memeland」指定付款方式AlipayHK消費，把它們帶回家。

同場更設有9GAG 「Memeland」照相館，提供三款全新MEME設計，讓參加者製作出專屬Meme圖。

【職場熱話】薪酬低兼加班無補水 Intern自覺免費勞工感心灰意冷 畢業後不想再做同一行業【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

活動資訊：

日期：2022年7月30日至9月25日

時間：上午10時至晚上10時

地點：香港銅鑼灣時代廣場5樓517-519舖

【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文

開啟hket App，閱讀全文
商場活動 著數優惠 時代廣場 銅鑼灣 NFT 元宇宙 富衛保險 foodpanda

下一篇文章

【明星收入】荷里活最新片酬排行榜 湯告魯斯以1億美元排榜首 「掌摑事件」無阻韋史密夫上榜？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指季檢】恒指下月季檢 中金料11股有力染藍
【恒指季檢】恒指下月季檢 中金料11股有力染藍
【職場熱話】畢業後一心只想做文員 打工仔期望輕鬆舒服過日子 慘遭女友投訴欠缺上進心
【職場熱話】畢業後一心只想做文員 打工仔期望輕鬆舒服過日子 慘遭女友投訴欠缺上進心
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】朗峰康體會「肥佬Sir」 培訓香港三鐵明日之星
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】朗峰康體會「肥佬Sir」 培訓香港三鐵明日之星
【家居設計】花75萬裝修420呎家居 巧用弧形角落增加空間感 極簡風中綠意盎然
【家居設計】花75萬裝修420呎家居 巧用弧形角落增加空間感 極簡風中綠意盎然
【薪酬揭秘】各行業最新收入中位數出爐 呢個行業男士收入可達4萬元
【薪酬揭秘】各行業最新收入中位數出爐 呢個行業男士收入可達4萬元
【理財個案】夫婦移民英國一年後極速回流返港 醫食住行現實與期望差距甚大 過來人：「擔心金錢問題而不敢吃菜」
【理財個案】夫婦移民英國一年後極速回流返港 醫食住行現實與期望差距甚大 過來人：「擔心金錢問題而不敢吃菜」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款