【周末好去處】9GAG迷因圖現身時代廣場 「Memeland」設巨型NFT打卡場景 玩遊戲可獲取購物美食優惠券

全球知名的網絡迷因網站9GAG,將於本月底與銅鑼灣時代廣場合作,舉辦號稱是全球首個「Memeland」數碼互動遊樂園,將Meme(迷因)帶入元宇宙。

以香港為據點的9GAG數月前正式宣布了其首個集Meme、NFT於一身的元宇宙項目「Memeland」。「Memeland」的故事圍繞著9,999位船長探索 「破碎之海」(Broken Sea)的冒險旅程。船長們在尋求財富和榮耀的同時,對付潛伏在深海的怪物,探尋傳說中的「Memeland」。甫發佈,作為入場券的NFT立即成為市場上最炙手可熱的項目,全球瘋奪白名單,希望晉身Memelist,成為「Memeland」船長。

現在香港的Meme粉絲可以搶先感受以「Memeland」作為靈感的實體展覽和遊戲,於本月30日至9月25日期間,全球首個「Memeland」數碼互動遊樂園將落戶銅鑼灣時代廣場。

現場將設有一幅3米高、8米闊的巨型NFT展示牆,讓粉絲飽覽30多款「Memeland」系列NFT。9GAG還特別為今次展覽和多個品牌推出限量聯乘的創作,包括與FWD富衛保險、Refinable合作推出的NFT、 以MTR、AlipayHK、foodpanda為靈感的Meme圖,還可獨家體驗AAX Trends的NFT互動展示區。

而「港產元宇宙」AiR遊戲方面,與一眾合作單位設立專區,包括FWD富衛保險「Row to Memeland」划船遊戲、foodpanda「Create your own Mo Sor Wai Mixian」米線製作遊戲、Nex體感遊戲「Party Fowl」及全球首發「Starri」體驗版等。參加者可透過完成不同專區內的任務,獲得「港產元宇宙AiR」的獎勵卡。

公眾除了可以於5樓數碼互動遊樂園取得獎勵卡,更可在時代廣場不同樓層尋找隱藏的二維碼,集齊十張獎勵卡,即可換領「Memeland」限量版貼紙及時代廣場Happy Rewards購物或美食優惠券。

除了多項互動遊戲之外,9GAG更與潮流商品交易平臺StockX合作,展出印有Meme角色的定制版聯乘波鞋作為「Your Ideal Sneakers」比賽的勝出獎品。另外,9GAG亦將首次推出多款Memeland角色服飾包括T恤、毛衣和衛衣,並於場內作公開預售。準買家可於現場用「Memeland」指定付款方式AlipayHK消費,把它們帶回家。

同場更設有9GAG 「Memeland」照相館,提供三款全新MEME設計,讓參加者製作出專屬Meme圖。

活動資訊:

日期:2022年7月30日至9月25日 時間:上午10時至晚上10時 地點:香港銅鑼灣時代廣場5樓517-519舖

