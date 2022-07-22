【電子消費券】第二階段消費券計劃明日截止登記及轉會 合資格者將於8月7日獲發電子消費券

第二階段消費券計劃將於明天（23日）截止登記，政府發言人提醒符合資格而又從未登記的市民，以及有意更改儲值支付工具帳戶以收取第二階段消費券的現有登記人，把握時間，透過計劃網站內的電子登記平台或前往任何一間臨時服務中心辦理手續。

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至於無意更改儲值支付工具帳戶的現有登記人，政府會於稍後根據6月13日公布的計劃資格準則為他們進行資格審核。所有登記人會收到其審核結果的短訊通知。短訊會以特定電話號碼（+852 6059 1120）發出。市民亦可透過熱線18 5000的語音系統查詢其審核結果。合資格登記人會於8月7日開始分期獲發放電子消費券。

發言人表示，獲通知不符合計劃資格準則的登記人，如對結果有異議而欲提出申述，可在計劃網站下載或透過計劃熱線18 5000索取「覆檢申請表格」，填妥後在收到短訊的14天內連同相關文件以下列方式遞交：

（1）郵寄到香港郵政總局郵政信箱185000號「消費券計劃秘書處」

（2）傳真（號碼3106 0701）

（3）電郵（enquiry@consumptionvoucher.gov.hk）

（4）交到位於港、九、新界的八間臨時服務中心或九龍旺角彌敦道750號始創中心17樓「消費券計劃秘書處」。臨時服務中心會延長開放至8月13日，辦公時間為星期一至星期六上午9時至下午6時（公眾假期除外）。

秘書處收到覆檢申請後會以短訊確認收到申請。一般情況下，秘書處會在6星期內以書面通知申請人其覆檢結果。

八間臨時服務中心的地址如下：



香港島

1. 上環德輔道中322號西區電訊大廈20樓（港鐵上環站（A1出口））

2. 北角英皇道255號國都廣場12樓1202室（港鐵炮台山站（B出口））



九龍

3. 長沙灣永康街9號6樓601-602室（港鐵荔枝角站（C出口））

4. 旺角彌敦道750號始創中心18樓1834-1838室（港鐵太子站（B2出口））

5. 觀塘觀塘道410號觀點中心10樓1004室（港鐵觀塘站（A2出口））



新界

6. 沙田石門安耀街2號新都廣場23樓2310室（港鐵石門站（C出口））

7. 荃灣沙咀道6號嘉達環球中心33樓3301-3303室（鄰近港鐵荃灣西站）

8. 屯門新墟井財街27號井財街社區會堂（輕鐵新墟站側）

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責任編輯：羅浩濂