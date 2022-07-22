【日本疫情】秋季擬開打第5針疫苗 針對Omicron變種

日本新冠肺炎疫情近期出現反彈，確診人數創歷史新高，東京本周更首次單日錄得逾3萬宗確診。據報日本政府正討論秋季開打第5針新冠疫苗，對象為長者等高危群體。日本預料屆時將接種針對Omicron變種病毒的疫苗，但具體何款疫苗仍未決定。

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日本《共同社》引述消息人士報道，考慮到接種第4針後5至6個月後保護力會減弱，厚生勞動省正商討或於今年秋季，為民眾接種第5劑針對Omicron變種的新冠疫苗，主要接種對象為長者及患有長期疾病的高風險人士。

目前美國輝瑞（Pfizer）及Moderna等藥廠，皆已研發針對Omicron的疫苗，日本有望在秋季前後取得。消息人士透露，具體採取何款疫苗，仍需待收集疫苗信息及聽取專家意見後決定。

日本日增11萬確診創新高 下月初或飆至40萬宗 【下一頁】

若針對Omicron的疫苗不但能預防重症，還能有效防止感染，日本當局或亦會為60歲以下健康人士接種，有關人士目前尚未獲資格接種第4針。

日本目前利用《預防接種法》為民眾免費接種疫苗，費用全由國家負擔。相關機制將會在9月底屆滿，預料將會延長令第5劑費用全免。

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責任編輯：李俊儀

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