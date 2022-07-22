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【iM話理知】加息周期攻守兼備 投資保險理財策略

iMTV＋ 19:30 2022/07/22

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01:15 道指 恒指及美息周期
07:27 四種保險理財產品介紹及風險
11:26 分紅與非分紅保險的分別
16:11 紅利種類
22:54 美國持續加息對保險產品之影響
26:00 保單作為理財工具的優勢
31:28 外匯日Yen！
37:08 平均成本法與一筆過之比較
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