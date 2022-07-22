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【億萬富豪】印度首富Gautam Adani 身家超越蓋茨　憑1125億美元淨資產榮登全球第4大富豪

股市 16:21 2022/07/22

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【億萬富豪】印度首富Gautam Adani 身家超越蓋茨　憑1125億美元淨資產榮登全球第4大富豪

全球億萬富豪排行榜再現變動，印度富商阿達尼（Gautam Adani）身家超越微軟（Microsoft，美：MSFT）創辦人比爾蓋茨（Bill Gates），晉身全球第四大富豪。

根據彭博億萬富豪指數，在印度經營農產品貿易、港口、礦山及能源的阿達尼總身家在周四（21日）飆升至 1125 億美元，比起蓋茨高出 2.3 億美元。作為印度大亨阿達尼今淨資產增加360 億美元，身家進賬幅度比起其他億萬富豪都多，而蓋茨因加快捐出身家，以及科技股拋售潮而財富縮水。

阿達尼6月宣布將捐77億美元 以慶祝60歲生日

近年阿達尼迅速涉足綠色能源、機場、數據中心、數字服務和媒體等業務，使集團戰略與印度總理莫迪（Narendra Modi）的國家建設議程保持一致。阿達尼的同名集團中的公司吸引了包括法國 TotalEnergies SE 和 Warburg Pincus 在內的全球投資者，從而提振股價。

不過，阿達尼同樣也加碼進行慈善捐贈，在6月時，為慶祝他的60 歲生日，他承諾向各種社會事業捐贈 77 億美元。股神巴菲（Warren Buffett）全球富豪排名跌至第 7 位，原因是巴菲特同樣向慈善機構捐贈超過 350 億美元，其中僅 6 月份就捐贈了 31 億美元。

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責任編輯：李哲毅

美股 莫迪 比爾蓋茨 巴菲特 微軟（Microsoft，美：MSFT）

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