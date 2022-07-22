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【歐洲經濟】英國7月製造業PMI差過預期　歐元區7月PMI遜預期　法德製造業PMI齊跌穿榮枯線 （第二版）

宏觀解讀 16:23 2022/07/22

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【歐元區經濟】歐元區7月PMI遜預期　法德製造業PMI齊跌穿榮枯線

持續通脹壓力對英國製造業及服務業構成壓力，英國7月製造業採購經理指數（PMI）初值繼續放緩至52.2，為2020年7月以來新低，差過預期的52.8。而英國6月服務業PMI初值為53.3，差過預期的54.3。

另一方面，歐洲央行昨晚宣布加息0.5厘，超市場預期，歐央行表示未來會視乎經濟數據表現決定是否加息和加息幅度。最新公布7月歐元區PMI初值為49.4，遠低於預期51，製造業PMI為49.6，同樣跌穿榮枯線，預期為51；服務業PMI為50.6，預期為52。

前膽性指標暗示未來幾個月會更差

標普全球市場首席商業經濟學家Chris Williamson指，隨7月份商業活動下滑，前瞻性指標暗示未來幾個月情況將會更差，歐元區第三季度經濟有機會出現收縮。排除疫情封鎖月份，7月是自2013年6月以來PMI首次出現收縮，表明經濟按季下跌0.1%。

夏季後下滑速度將加快

Williamson指，新增訂單大幅減少，積壓工作的減少及更悲觀的商業預期亦顯示，夏季後經濟下滑速度將進一步加快。歐央行最新調查顯示，受訪企業指市場普遍存在不確定性，對經濟活動前景感憂慮。

歐元區主要國家的PMI數字普遍比預期差，法國7月製造業PMI初值為49.6，遠較預期的50.8為低，亦是2020年11月以來低位；德國7月製造業PMI初值僅49.2，同樣跌穿榮枯線，亦遠低於市場預期50.8。

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記者：葉志偉

 

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