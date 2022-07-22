【銀行總結餘】大鱷再唱淡港元、互換協議＝陰乾港元？　金管局余偉文親解聯滙制度、籲慎防憑空揑造傳言

▲ 【聯繫匯率】大鱷再唱淡港元、互換協議＝陰乾港元？ 金管局余偉文親解聯滙制度、籲慎防憑空揑造傳言

金管局5月以來累接1700多億港元沽盤後，銀行總結餘累跌一半至最新約1650億港元。對沖基金經理Kyle Bass本周再度唱淡港元、部分言論再將人民幣互換協議解作「送錢」予內地，金管局總裁余偉文在《匯思》撰文，重新解釋港元聯繫匯率制度，籲外界分辨事實與「憑空揑造甚至別有用心的傳言」。

聯儲局3月至今已加息共150點子，余偉文指出，聯儲局下周很大機會繼續加息，隨着美元拆息高於港元拆息的差距拉闊，令市場出現沽港元、買美元賺取息差的套息交易，加上近月港元需求偏弱，令港匯多次觸發7.85的弱方兌換保證。

余偉文指，根據聯滙制度有關操作，隨着弱方兌換保證被觸發，資金流出港元體系，利率自動調節機制會發揮作用，港元拆息會逐步上升，抵消套息交易的誘因，減低資金從港元市場流出，最終令港元穩定於7.75至7.85的區間內。由此可見，港滙觸發弱方兌換保證及銀行體系總結餘下降的情況，完全符合聯滙制度預期，有關操作亦具公信力和透明度。金管局透過網站及主要金融資訊平台，即日公布兌換保證交易數據及銀行體系總結餘的每日變動。

銀行體系總結餘降速或比上次加周期快 惟屬制度設計及預期內

他表示，類似情況在美國對上一次於2015至2018年的加息周期亦曾經出現。雖市場預期美國今輪加息的速度和幅度，會比上一個加息周期來得更急更猛，弱方兌換保證觸發的次數及規模，可能比上一個加息周期多和大，而銀行體系總結餘的下降速度亦會比上一次快，但這些情況都是在聯滙制度的設計和預期之內。

他指出，金管局多年來在金融及銀行體系建立了強大的緩衝和抗震能力，香港外滙儲備達4,400多億美元，規模龐大，相當於港元貨幣基礎約1.7倍，是聯滙制度的堅實後盾，強調金管局絕對有能力及決心，繼續維持聯滙制度，以及香港貨幣及金融穩定，香港不需亦無意更改聯滙制度。隨着美國持續加息，在未來一段日子，可能會繼續見到金管局承接港元沽盤及銀行體系總結餘下降的報道，這是聯滙制度的設計和預期之內，毋須擔心。

余偉文又表示，聯滙制度下，港元拆息水平一般會趨近美元息率，同時亦會受到本地市場港元資金供求的影響。參考以往經驗，包括美國對上一次於2015至2018年的加息周期，港元拆息未必會立即完全跟隨美息上調。港元拆息逐步隨著美息上升是聯滙制度下正常現象，大家毋須擔心。

他指，雖然銀行體系總結餘是反映銀行體系流動性的重要指標，但港元拆息是否上升，並不完全取決於總結餘的特定水平，因每個加息周期的情況及市場因素都不盡相同，不可一概而論。至於銀行息率，銀行會因應本身的資金成本結構及其他有關的考慮，決定調整息率的時機及幅度。市民作出置業、按揭或其他借貸決定時，須小心評估及管理有關風險。

人行與金管局簽貨幣互換協議 與聯滙制度無關

余偉文稱，需慎防坊間不時有不負責任的言論擾亂視聽，例如說由於銀行體系總結餘持續下降、內地地產發展商的問題等，會令聯滙制度崩潰。他指最近有人將金管局月初與中國人民銀行貨幣互換協議的優化措施，描繪為影響聯滙制度的一大風險因素，說根據上述協議，港元會被送繳人行云云。事實上，人行與金管局簽訂貨幣互換協議的主要目的，是支持香港離岸人民幣市場的持續發展，與聯滙制度無關。環顧全球，央行或貨幣當局之間簽訂貨幣互換協議實屬常見。就人民幣而言，人民銀行已累計與40個國家和地區的中央銀行或貨幣當局簽署過雙邊本幣互換協議。

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編輯：胡學能