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【林志穎車禍】林志穎駕駛Tesla Model X自炒起火　因自動駕駛出事？

科技 16:37 2022/07/22

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台灣藝人林志穎今（22日）於桃園市駕駛Tesla Model X期間失事，發生嚴重車禍，林志穎父子均受傷送院。綜合台媒報道，林志穎所駕駛的白色座駕，料為其去年中購入的Tesla Model X，設有上掀式車門。當時林志穎駕駛的Tesla失控撞橋墩起火，車頭幾乎全部陷入火海，令不少Tesla車主熱議，車禍是否與Tesla Model X的自動駕駛系統失靈有關。

惟台灣《聯合新聞網》報道，目前據行內人研究後判斷，林志穎車禍與Tesla自動駕駛系統失靈無關，反而有九成機率是人為疏失，當中很大機率是因為開錯路，準備要切換車道時，因車速快才失控自撞。

行內人初步判斷非電池起火　仍須專業鑑定

報道引述一吳姓Tesla車主指出：「林志穎發生車禍與火燒車意外，大家熱烈討論是不是電池燒起來」，而從車禍照片看來，是Tesla車頭起火，但電池卻在車的下方位置，因此初步判斷並非電池起火。惟仍須待專業鑑定。

壓到安全島非「車道置中」　估計屬於人為

Tesla擁有自動駕駛功能，該吳姓Tesla車主分析，若開啟自動駕駛，行駛期間便會讓「車道置中」，即不會把車輛壓到道路邊線等。然而，車禍發生時，林志穎座駕已壓到「槽化線」（港稱安全島或道路分隔帶），代表當時並非在自動駕駛狀態，屬於人為操控。

此外，報道指，另有Tesla車主分析蘆竹區中正北路路段，估計林志穎當時應該載著兒子準備北上往林口匝道，但可能不小心走到南下車道。因此認為，可能是車速太快，急著要切到北上車道，不熟悉路況且沒有控制好，才會自撞。

責任編輯：張寶燕

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