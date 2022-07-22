美國波士頓地鐵橋上著火 女子跳河逃生（有片）

美國波士頓地鐵列車在火車橋上突然著火，乘客慌忙逃生一片混亂。事件中無人受傷，但網上有流傳影片顯示，起火列車冒出大量黑煙。大量乘客透過窗戶爬出火車，當地消防員透露有女乘客跳橋逃生，消防隊嘗試提供協助但被拒絕。

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事發於周四（21日）上午，波士頓一架地鐵列車在路經薩默維爾（Somerville）地區的火車橋時起火。網上流傳影片顯示，現場冒出大量黑色濃煙，更能看到火光。亦有乘客拍攝影片顯示，現場一度陷入混亂，民眾紛紛互相協助爬窗逃生。

高空拍攝著火場景

車內拍攝著火畫面

有目擊者接受採訪指，列車停下後，約在司機身後3英呎（約91.4厘米）處開始冒出火花。有相關乘客在社交平台Twitter上載影片，顯示大量乘客沿著軌道撤離。

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薩默維爾消防隊長Charles Breen接受當地傳媒採訪透露，一名女乘客跳橋逃生，而消防海船剛好在附近訓練，隨即到場試圖救起女子。但該名女子拒絕上船，僅接收一件救生衣後就自行遊至岸邊離開。

據報波士頓橙線列車於當天早上近7時起火，原因不明。波士頓當局表示，事發時列車約搭載200名乘客，未有錄得傷亡報告。美國馬薩諸塞州捷運署（MBTA）表示，列車服務已於當日早上約10時半恢復。

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責任編輯：李俊儀