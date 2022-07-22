【分析｜水泥股】海螺水泥中建材齊跌半成兼破底　分析稱四因素致走弱、料短期需求不會反彈

▲ 【分析｜水泥股】海螺水泥中建材齊跌半成兼破底 分析稱4因素致走弱、料短期需求不會反彈

內房爛尾樓斷供潮延續，令市場擔憂內房相關行業業務表現。分析認為，中國封城及樓市下行導致水泥需求疲軟，加上煤炭價格高企，令每噸水泥毛利空間減少，以及市場對價格戰的擔憂，影響水泥股表現。

水泥股今日走弱，海螺水泥 （00914） 、中建材 （03323） 、潤泥 （01313） 分別跌4.5%至7.4%不等，其中，海螺水泥及中建材更創四個月低。

天氣及需求下行成為水泥股近期利淡因素。就目前整個華東、華南地區水泥價格大跌，海螺水泥於互動平台回答投資者提問時，近期受高溫雨水天氣以及需求下行影響，公司產品價格就市況變動，各區域產品的價格都有不同程度的調整。

料短期需求不會反彈

至於投資界就看淡水泥股前景。摩通表示，中國封城及樓市下行導致水泥需求疲軟，加上煤炭價格高企，令每噸水泥毛利空間減少，以及市場對價格戰的擔憂。同時，踏入7月中旬，水泥出貨量和價格數據仍令人失望，在季節性因素下，預計短期需求不會出現反彈，甚至認為即使管理層拋出「亮眼」的指引及政府推出利好政策，亦不能挽回弱勢。

摩通指，第2季為水泥傳統淡季，因雨季及重啟延期的產能，預料水泥價即將見底，不過，卻不認為出貨量可在第四季前回升。

該行認為只有在內地沒有再實施封城措施，並建築及經濟數據錄得改善下，水泥股才獲估值重估，否則及後的反彈只是區間反彈。因此，該行將水泥股今、明兩年盈測下調13%至52%。

麥格理：海螺水泥納入沽售名單、甚至可沽空

另外，麥格理更將海螺水泥納入沽售名單，甚至成為沽空目標名單。該行指內房爛尾樓斷供潮蔓延至超過230個項目，涉及逾20個地區，認為內地房地產市場去產能負面結構性影響，將導致更長時間的水泥產能過剩，加上每噸水泥毛利已降至39元人民幣，低於2015至2016年所創歷史低位，而這些因素仍被市場低估。

股份 目標價 評級 海螺水泥 由53元降至46元 增持 中建材 13元 增持 潤泥 6元 中性

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編輯：姚卓然

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