【2022中秋節】香港電車 x 百味堂月餅 包裝盒化身柚木和藤手提包 靈感來自120號懷舊電車 本月底前購買可享8折早鳥價

儘管距離今年中秋節（9月10日）還有個多月，月餅廠已開始陸續推廣旗下產品。香港電車今年宣布與知名韓國乳製品品牌百味堂攜手，以「人生百味 陪你細味」為靈感推出應節月餅。

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是次月餅合作，香港電車和百味堂以懷舊電車#120為主題，傳承經典。月餅的包裝盒以電車#120獨有的椅子材料——柚木和藤，化身為別緻精美的手提包。手柄以藤為主，配搭印有木紋的褐色袋身，並以藤椅的紋理點綴手提包。磁石搭扣設計更是別出心裁，混合了以百味堂的「百」字和香港電車的標誌為素材，帶出經典融合創新的理念。

打開手提包，會見到6個迷你茗茶月餅，分別為香氣濃烈的焙茶口味和清新甘甜的綠茶口味。願乘客的幸福如茶香自來，人生如盈月般圓滿。

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月餅券亦參考昔日的舊車票，在換領月餅的時候會在「月餅自取」上打孔，彷效五六十年代電車職員為乘客的車票打孔，而顧客亦可以保留珍藏。

香港電車現時除了120號懷舊電車外，亦設有多輛同樣走懷舊路線的派對電車，乘客可以穿著旗袍之類的復古服飾，配合柚木和藤手提包，一邊細味茗茶月餅，一邊拍照打卡留念。香港電車亦夥拍了本地旗袍店嫣裳記，拍攝了一輯有如電影《花樣年華》風格的照片，供乘客參考拍攝方法。

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「人生百味 陪你細味」中秋禮盒銷售資訊：

原價：438元 早鳥價：350元 (即日起至7月31日)

網上商店：

門市：

百味堂：銅鑼灣告士打道311號皇室堡B71（即日起至9月10日） 百味堂：尖沙咀梳士巴利道18號 K11 MUSEA B225A（8月12日至9月10日）

合作門市：

雪寮：尖沙咀河內道18號K11 ART MALL B1樓Koisk 17（8月12日至9月10日）

其他分銷點：

Monoyono：荃灣白田壩街45號 The Mills 南豐紗廠 G11 Monoyono：銅鑼灣新寧道1號利園三期2樓221-222號舖

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責任編輯：嚴浩文