【電動車電池】寧德時代：今年非常痛苦地稍錄盈利　遭廣汽抱怨電池佔車成本6成

▲ 【電動車電池】寧德時代遭廣汽抱怨電池佔車成本6成 管理層解話：今年僅稍有盈利

全球電動車需求急增，但上遊供應鏈緊張，動力電池原材料大幅上揚漲，價格壓力傳導至車廠，新能源汽車今年出現加價潮。

電池巨頭寧德時代（深：300750）近日在世界動力電池大會被同行抱怨電池價格太高，「像是為寧德時代打工」。寧德時代首席科學家吳凱今日出席活動時表示，公司今年雖然還沒虧本，但是基本上在稍有盈利的邊緣掙扎。

廣汽曾慶洪：電池價格太高 寧德時代吳凱：今年僅在盈利邊緣掙扎

廣汽集團 （02238） （滬：601238.SH）董事長曾慶洪周四（21日）發表演講時抱怨動力電池價格太高，笑言「目前動力電池成本佔汽車總成本的60%，我們現在不是在給寧德時代打工嗎？」

吳凱周五（22日）隔空回應：「平常也遇到客戶對我們的抱怨，說整車廠不是很賺錢，你們電池廠是不是把利潤都拿走了？」吳凱又說：「我們公司今年雖然還沒虧本，但是基本上在稍有盈利的邊緣掙扎，非常痛苦。利潤往哪兒走，大家也可以想像。」

寧德時代M3P電池已量產 明年推出市場

此外，吳凱表示，寧德時代M3P電池已經量產，明年將推向市場運用。 M3P電池是寧德時代基於新型材料體系研發的電池，其能量密度高於磷酸鐵鋰，成本優於三元電池。

寧德時代董事長曾毓羣周四曾稱，上游原材料的資本炒作給動力電池產業鏈帶來了短期的困擾，碳酸鋰、六氟磷酸鋰、石油焦等鋰電池上游材料均出現價格暴漲。

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責任編輯：李哲毅