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【ET講股通】梁耀康：港股勢弱等爆邊（歡迎觀眾留言問股）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:39 2022/07/22

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隔晚美股向好，港股今早卻高開低走，高開142點，升至20788點回軟，恒生指數尾市升50點，暫報20625點，成交偏淡僅715億元。恒生科技指數升0.43%，暫報4602點。阿里巴巴 （09988） 及美團 （03690） 升少於1%、騰訊 （00700） 跌0.7%；友邦 （01299） 升0.4%、比亞迪 （01211） 暫無升跌。目前港股勢弱等爆邊，獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

立即收看：https：//video.hket.com/video/3309272

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

**重溫【開市追揸沽】內地GDP遜預期   爛尾樓風波點收科？**

-------

恒指全日升34點，收報20609點，主板總成交851億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，A股未見動力，港股續處窄幅波動格局，全日高低位皆處昨日波幅之內，走勢乏力，主因三點：

一、資金流走，金管局連日接錢，銀行體系結餘跌穿1,700億元。同時，1個月拆息突破1厘。若儲局下周加息0.75厘，而港銀未跟，則資金流走恐持續；

二、滴滴出行罰金超預期，且整改未見完結迹象，加上騰訊 （00700） 遭大股東減持，科網股形勢未見好轉；

三、內地爛尾樓斷供事件繼續發酵，加深市場觀望情緒。

港股成交連日低企，「十個牛皮九個淡」。展望後市，若重上21111點，動力可望恢復；相反，若失守20656點，則形成一浪低於一浪。若未入市，現階段毋須急於出手。

個股方面，ATM中以美團 （03690） 走勢較強，主因券商較看好業績恢復增長。生物科技股轉強，可留意藥明生物 （02269） 。航運股周期波動大。

潛力股留意海倫司 （09869） ，股價升8.7%至16.78元，有望受惠內地餐飲市道回升，以及推出酒館加大排檔的新營運策略。先上望前浪頂18.3元水平，若突破，再看20元；相反，失守14.38元水平止蝕。

其他股份方面，新秀麗 （01910） 跌0.2%至17.26元。藍月亮 （06993） 發盈警，主因滙兌虧損，股價未受累，升3.1%至6.39元。先前推介過的鴻騰精密 （06088） ，股價跌8.4%至1.29元，宜適時止賺。

【「ET講股通」問股環節，包括︰中芯、中銀香港、四環醫藥。立即觀看

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欄名 : ET講股通

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宏觀分析 FIT HON TENG（06088） 藍月亮集團（06993） 新秀麗（01910） 藥明生物（02269） 美團－W（03690） 騰訊控股（00700） 恒生科技指數 阿里巴巴－SW（09988） 遜於預期

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【歐洲經濟】英國及歐元區7月PMI齊遜預期　法德製造業PMI齊跌穿榮枯線 （第二版）

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