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湯文亮：不劏正生蛋的母雞

名人薈萃 09:00 2022/07/24

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筆者年少時，嫲嫲每天早上都會去後花園執雞蛋。她會對着某隻雞說話，告訴牠如果不生蛋就會劏。後來筆者知道，阿嫲會摸雞屁股，感覺到「硬硬地」就會說，不生蛋就會劏。說也奇怪，那些母雞好像聽得懂阿嫲的話，不久就會生蛋。

【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

阿嫲偶爾會劏一隻母雞做晚飯，理由是那隻母雞不生蛋，劏了牠可避免牠與其他母雞爭食。有陣子很久都不見阿嫲劏雞，筆者會問她為甚麼。阿嫲說，所有母雞都生蛋，為何要劏？正在生蛋的母雞是不可以劏的。

賣樓理由五花八門

近日，有不少業主賣樓，令到樓市向下調整，業主賣樓的理由不但五花八門，而且還會有潮流。在英國推行BNO移英計劃之後，不少人說會賣樓移民，這個理由很實在，移民不賣樓，即是移居不移心，不久後會返香港。

在聯儲局開始加息後，有業主擔心加息而賣樓。筆者原本認為，這個理由有些牽強，莫非移民英國之後不買樓，英國的利息比香港高很多，他們為何不擔心？後來有移民到英國的人告訴筆者，英國除了倫敦之外，其他地方的樓價很低，如果賣了香港的物業，只要不在倫敦買樓，在其他城市買，full paid（全額支付）都沒有問題。

買樓達至雙贏局面

最近的潮流是，有收租業主看淡樓市，所以賣樓。筆者覺得那些業主是否當買家是「老襯」，就算有人打算買樓，都不會向那些業主買，否則樓市如賣樓業主所料大跌，就會被人「笑到面黃」。

買樓最好達至的雙贏局面是，既幫到業主，又可解決自己居住的需要。若然跟業主對賭，那就不好。

據筆者了解，業主將收租的物業售出，大多數原因是財困，不過他們為了面子不會說真話，只會說看淡後市而賣樓。為何筆者會知道？筆者阿嫲說，正在生蛋的母雞不可劏。

節錄自第769期《iMoney Wealth》鑑古知今。

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撰文 : 湯文亮

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