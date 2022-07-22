【家電下鄉】JS環球生活彈近3%　商務部即將發布促進綠色智能家電消費措施

▲ 【家電下鄉】JS環球生活彈近3% 商務部將發布促進綠色智能家電消費措施

中國國新辦舉行國務院政策例行吹風會，介紹促進綠色智能家電消費有關情況。 商務部副部長盛秋平表示，商務部會同工業和信息化部、市場監管總局等部門研究提出的《關於促進綠色智能家電消費的若干措施》已經國務院同意，將於近期發布。

家電股走勢分化， JS環球生活 （01691） 升2.7%，VESYNC （02148） 升1.2%，TCL電子 （01070） 升1%，海爾智家 （06690） 跌0.2%，創維 （00751） 、海信家電 （00921） 跌1.9%。

盛秋平說，今年3月份以來，家電消費面臨較大壓力，特別是4月、5月份，受到較大的影響。 為此，黨中央、國務院及時作出部署，要求穩定增加家電消費。商務部迅速貫徹落實，會同相關部門研究制定了9條促進綠色智能家電消費的政策措施。 當中包括開展全國家電以舊換新活動、推進綠色智能家電下鄉。

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編輯：姚卓然

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