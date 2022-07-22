【歐央行議息】歐洲央行加息50個基點超預期 自2011年來首次 歐元兌美元一度大升

歐洲央行（ECB）周四晚（21日）公布議息結果，宣布加息50個基點，比市場預期加25個基點為多，是自2011年7月以來首次加息，以對抗通脹及能源價格高企，使通脹回到2%的中期目標。

當中再融資利率由零上調至0.5%，邊際借貸利率由0.25%上調至0.75%，存款授信額度利率由負0.5%上調至零，歐洲央行指，目前實行利率正常化是合適的，而未來的議息決定將會繼續觀察數據而得出，目標是使通脹率盡快回到預期目標。

在歐洲央行宣布加息0.50厘後，歐元匯率一度大升，歐元兌美元最高來到1.0279美元，後來回落，周四收1.0228美元，跌0.46%。

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責任編輯：關海儀