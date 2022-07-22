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【歐洲熱浪】擴散山火不斷 3國發最高級別高溫警告

環球社會熱點 15:15 2022/07/22

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歐洲多國的熱浪持續，爆發連場山火，逾千民眾因今次極端天氣喪命。熱浪近日向東擴展，意大利﹑波蘭及斯洛文尼亞發出最高級別的高溫警告。山火嚴重的地中海國家希臘呼籲其他歐洲國家，採取進一步措施解決氣候問題。

畢彼特著裙出席柏林首映 戲稱微風抗熱浪 【下一頁】

波蘭西部庫爾尼克（Kornik）周四（21日）錄得攝氏36.7度高溫，政府向大多數地區發出高溫警告。北部港口城市Gdansk中，大批居民及旅客前往海邊消暑降溫。當地媒體報稱，南部城鎮Brzesko發生大型山火，超過50公頃地區被燒燬，火勢正蔓延至森林。不過，當地氣溫預計在周末回落。

意大利媒體ANSA指中部托斯卡納（Tuscany）及東北部Friuli Venezia Giulia地區山火持續，暫未見擴散，但博洛尼亞（Bologna）山區及米蘭以北地區出現新山火。ANSA更報稱，北部山火蔓延至鄰國斯洛文尼亞，燒燬超過2,000公頃土地。斯洛文尼亞則表示，受山火影響，3個村莊約400人需緊急撤離。

衛生部稱包括首都羅馬在內14個城市周四發出最高級別高溫警告，預計周五（22日）受影響城市增至16個。

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【歐洲熱浪】倫敦多處大火 消防部門二戰以來最忙碌 【下一頁】

希臘政府發言人奧伊科莫穆（Giannis Oikonomou）同日表示，氣候變化的證據現時遍佈歐洲，高溫﹑陣風加上嚴重乾旱導致山火難以避免，地中海郊外地區情況猶為嚴重。

奧伊科莫穆指希臘消防員在一周內處理390宗森林火災，平均每日50至70宗，強調歐洲各國必須合作，加快扭轉氣候危機。

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責任編輯：吳漢培

https://dynamic.hket.com/article/71f3

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