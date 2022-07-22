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英國NHS醫護威脅秋天罷工 不滿加薪幅度低過通脹

環球社會熱點 15:10 2022/07/22

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英國上月通脹再創40年來新高，消費物價指數（CPI）按年增9.4%。英國國民保健服務（NHS）醫護等員工，不滿政府僅承諾加薪幅度追不上通脹升幅。NHS工會要求加薪幅度跟上通脹率，否則會於秋天罷工。

【英揆之爭】黨內民調明顯落後 辛偉誠批卓慧思減稅致通脹 【下一頁】

英國政府本周宣布公營部門員工的加薪方案，其中英格蘭過百萬名NHS員工每人確保可獲加薪最少1,400英鎊（約1.3萬港元），而薪金最低的員工加薪幅度達9.3%。合資格醫生及牙醫獲加薪4.5%。

政府強調是根據NHS員工去年獲加薪3%後的薪金，再加上今次加薪幅度。政府加薪除了要認可NHS員工的貢獻，也需同時平衡到保障納稅人、管理公共開支和不推高通脹等因素。

政府制定預算時限制加薪幅度於3%，今次加薪將帶來近20億英鎊（約188億港元）的額外支出。但政府不打算增撥預算，考慮削減部分服務來騰出這筆資金。

約翰遜暗諷辛偉誠 引《未來戰士續集》對白留回歸伏線 【下一頁】

工會指英國面對嚴峻生活成本危機，稱對政府的加薪方案感到非常失望，要求加薪幅度需跟上通脹率。

13間醫療機構周五（22日）開會商討行動，有46.5萬會員的皇家護理學院（Royal College of Nursing，簡稱RCN）會投票決定是否罷工。

RCN早前進行一項民調，發現6成受訪公眾支持醫護罷工。

RCN秘書長卡倫（Pat Cullen）指公眾對醫護罷工的支持率正增長，強調政府明加實減的薪酬方案是全國的恥辱，醫護不應在辛勤工作下仍面臨貧困。

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責任編輯：鄭錦玲

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