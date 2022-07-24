【智慧醫療】智能聽診器　主動降噪實時傳數據

▲ 聽診設備技術提升，可透過藍牙及互聯網將數據傳到醫護手中。（初創Eko圖片）

產業數碼轉型有不同環節，即使一件小工具，倘能善用都可發揮作用。疫情推動醫療科技革新，有不同作用的遠程聽診器，幫助醫護在困難時仍能保持專業運作。

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疫情下的遙距醫療面對不少挑戰，不同感應器（Sensor）在診治過程中，確實為病患及醫療機構解決部分問題。位於美國西弗吉尼亞州的醫療設施管理（American Medical Facilities Management，AMFM）機構，主要服務對象是長者、慢性病患及在大手術後康復中的人士，該機構採用了新技術應付疫下情況。

心肺聲音數碼化 AI分析

AMFM疫下面對為病人診症問題，嘗試找一種可靠的遠程醫療方案，讓臨床醫生能夠遠程聽診，又能減少患者和員工接觸。此前該公司研究過不少方案，目標是醫生能真正知悉病人情況，而不是單單依賴護士與病人提供口述信息。

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AMFM最後選用了當地初創Eko開發的聽診器，Eko共同創辦人Jason Bellet表示，其技術可放大聲音之餘，亦同時提供主動降低背景噪音功能，最後將聲音通過藍牙傳輸到智能手機應用程式。應用程式則將聲音數據儲起，或實時發送到醫生耳中。

Jason Bellet指技術可以將心肺聲音數碼化，更可應用機器學習（ML）及人工智能（AI）來幫助醫療機構分析，他認為這方法可及早發現心臟和肺部疾病。而在疫情下，AMFM更可為新冠患者診療時，更準確聽到患者的肺部聲音，對該病診治尤有幫助。

Eko更可在聽診器中加入偵察心臟情況，繪製心電圖的能力，讓臨床醫生能夠檢測心臟雜音和心房顫動，更可將數據發送到雲端分析，最快15秒便得到結果。遙距診症設備除了在疫情下減少病人往返醫療中心的風險外，部分醫護人員亦可在家工作（WFH），AMFM亦表示已決定疫情後仍會保留這種診療方案。

聽診在醫療過程中佔重要一環，而以色列初創Sanolla則推出了具人工智能的VoqX設備，強調可聽到人類都未能接收的聲音，若配合數據分析，能為醫療人員提供更多參考。該公司行政總裁兼聯合創辦人Doron Adler指出，VoqX可接收到人體發出的次聲波（Infrasound），他認為該類聲波對醫療臨床治療是重要信息。

接收人體次聲波 主治心肺

VoqX設備更可透過藍牙，將數據及分析結果傳輸到患者電子病歷中，現階段主要協助診治心肺疾病，例如心臟瓣膜疾病，主動脈瓣狹窄、主動脈瓣關閉不全、二尖瓣關閉不全、肺炎、心衰竭及慢性阻塞性肺病等。

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而波蘭的StethoMe開發了用於監測和控制兒童哮喘的聽診設備，可聽取及檢測病人患有囊性纖維化、肺炎和支氣管炎時的異常聲音。

該公司聯合創辦人Honorata Hafke-Dys解釋，StethoMe人工智能技術與聽診器結合，透過藍牙連接手機應用程式，再利用人工智能算法分析數據。

他舉例，父母可以利用該設備檢查小朋友有否異常情況，再透過電郵或短訊將結果傳給醫護人員。

作者：彭振濠



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