【零售革新】數碼展示牌播片　助推廣分析客源

▲ 零售業數碼化，可提升管理效率及增加收入。（彭振濠攝）

疫情令消費者購物行為改變，有調查發現，近半消費者接受網上購物，這對傳統依賴實體店舖銷售的零售業者是一大挑戰，除了發展網上銷售渠道外，綫下亦要展開技術革命。

顧問機構Deloitte發表的零售科技報告2022提到，零售業正數碼化，不過只有3成的零售業主管認為自己的數碼科技成熟，而有5成消費者傾向網上購物。

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事實上，整個零售業在疫情間發生巨大變化，疫情下減少外出，令更多消費者加入網購市場，傳統實體零售店因為不同防疫政策而生意受影響，雖然這情況在疫情放緩下開始改變，惟消費者行為及心態改變已是不爭事實。

據Retail Insider發表的文章指出，綫下實體零售業要注意所採用的技術，甚至需要在營銷渠道策略中進行大型試驗，找出正確路綫，強調要在綫下零售取得成功，必須尋找有效的營銷技術。

疫下減外出 半數人傾向網購

該機構認為，業界要由傳統的銷售策略中革新，利用市場測試、追蹤等擴張銷售，包括利用網上搜尋工具及A/B測試等方式，擴展銷售渠道。

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不同數碼科技都可幫助零售業，從固有經營方式中革新，Retail Insider建議從以下方向入手。1.數碼展示牌（Digital signage）；2.會員計劃；3.店內推廣；4.店內顧客活動；5.顧客抽樣調查及6.客戶推薦計劃。比起單純的技術方案，該機構對零售業者有更實際的做法建議。

數碼展示牌方面，最常見是用於展示價格，不少大型超市或百貨店近年開始採用，讓管理人員有系統地調整產品價格，減少錯誤，近年方案更進展到配合市場推廣，如技術方案商Lenovo（聯想）早前展示能播放映片的小型數碼展示屏幕，可設置於貨架上，配合感應裝置，當顧客拿起貨品時，屏幕會播放相關影片，可以是廣告或是不同的店內優惠。

若配合感應器、視像鏡頭及軟件分析方案，業界更可以分析客戶採購行為及喜好，例如有多少客戶曾拿起貨品、需多少時間考慮，以及有否留意展示廣告等資料，這對了解客戶、行為分析很有幫助。

CRM配合科技 訂新銷售策略

至於建議利用會員計劃及活動等，目的都是進行近年熱門的大數據分析，技術方案商包括Oracle、SAP、Salesforce及Microsoft，近年更加入人工智能分析工具。

零售業者以往利用客戶關係管理（Customer Relationship Management，CRM）方案，若能革新相關方案，加入大數據管理及分析工具，再加入新的數據源，包括利用鏡頭捕捉動態的店舖流量管理等，再配會員數據、客戶推薦等活動資料，傳統零售業就可以制定新的銷售策略。

記者：彭振濠

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