【下半年展望】渣打料港元拆息第四季見頂、總結餘無止境下跌機會微　香港全年GDP增0.2%　

渣打 （02888） 大中華區高級經濟師劉健恒表示，香港經濟今年第一季收縮4%後，第二季經濟漸有改善，但在外圍經濟較弱下，預料季度GDP仍會按年倒退，下半年經濟復甦將取決定本地消費能力恢復，料全年香港GDP可輕微增長0.2%。對於最新失業率回落至4.7%，劉健恒預計，除非再爆發第6波疫情，否則失業率回落至去年底低位3.9%距離不遠。

外圍經濟方面，該行預計，美國和歐洲今年第4季很大機會錄得按季經濟收縮，若經濟收縮延至明年首季，便會進入技術性倒退，但整體影響只會集中在當地，但歐美高通脹和經濟衰退等風險將會波及香港出口表現。.

香港HIBOR料第四季見頂 總結餘不會無止境跌

利率走向方面，劉健恒預期，聯儲局下周議息會加息0.75厘，9月份加息幅度收窄至0.5厘，合共加息1.25厘。隨著經濟下行風險增加，他對第4季度後聯儲局加息有所保留。

他續指，若聯儲局只是短期內鷹派，到第4季至明年回復平穩，不再選擇加息或減息的時候，港元銀行拆息（HIBOR）雖然短期升勢將較急，但頂部會偏低，而於第4季會見頂。

金管局近兩個月多次承接港元沽盤，累計涉及逾1700億港元，令香港銀行體系總結餘累減一半，劉健恒指出，參考2018年周期，當總結餘跌至1000億元，HIBOR會明顯抽升，市場會尋找平衡點令港美息差收窄，總結餘無止境下跌機率非常低。

中國經濟全年增長難達5.5%

中國經濟方面，渣打大中華及北亞區首席經濟師丁爽表示，中國下半年通脹將升溫，部分地區或超過3%，主要受豬肉價格上升影響。他補充，其他大宗商品已有下行跡象，除非發生豬瘟等突發事件，否則內地通脹難以持續上升。

GDP表現上，丁爽指出，中國上季GDP按年增長0.4%，當中6月份中國GDP按年增長加快到3%至4%，但要達至全年增長5.5%目標，下半年增長須達8.5%以上。他認為，內地政府不一定希望經濟增長速度達8.5%，料下半年會實現5%至6%增長。

丁爽認為，中國下半年為了維持支出水平，政府可能會動員更多資源，特別是基建投資，因此預計政府會更好的利用以前的結餘資金，同時會發行更多地方政府債券，或會提前今年增發1.5萬億元人民幣債券。

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實習記者：張巧怡