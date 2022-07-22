【職場熱話】薪酬低兼加班無補水 Intern自覺免費勞工感心灰意冷 畢業後不想再做同一行業

不少大學生在畢業前都會進入企業進行實習，以豐富一己職場實戰經驗，令自己的履歷看上去更具競爭力。有實習生（Intern）在連登討論區貼文分享工作體驗，發現同事幾乎每日加班但沒有補水，有一日更試過加班到12點才能放工，再加上起薪低只得13K至14K左右，令事主深感自己活像任勞任怨的免費勞工，每日都是由開工忙都收工，他覺得自己已經彷似看到自己畢業後將來的人生。

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事主於是向其他打工仔發出意見調查：「有沒有人返完Intern之後，完全不想做返同一行業？」事主在討論中透露自己從事藝術行政的相關行業，並指出「成間公司都是女人，唔該前唔該後咁點你做嘢」。

他曾向朋友就此事傾訴，大家都一致認為這個行業的職場文化就是差勁。事主自己最後都說出到了真正心聲：「應該不會做返呢行」，皆因工作機會同晉升機會都不多，人工與工作量亦完全不成正比，他透露這間公司之前的全職同事，就是因為這樣而離職。

多位估計亦曾從事實習工作的網友，亦分享了自己的心聲，「返社工Intern已經想死」、「有iBank日日OT做到想死」、「Audit狗表示認同」，反映了實習工作生涯艱苦，並不限於事主的行業。

另一些網友則似乎認定自己行業非常難捱，於是藉自身經歷提醒樓主及一眾實習生：「我成日都叫看不開入來跟我的那些Intern想清楚自己是否想做，沒有什麼都不要入行。」另一位自行利申「畢業即轉行」的網友就提醒一眾實習生，如果覺得行業不對路就要及早離開：「要轉行就快，做了幾年才轉，人家不會認可你的經驗」。

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責任編輯：嚴浩文