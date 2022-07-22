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【移民澳洲】海外搜尋租盤數激增升 香港增1倍

環球社會熱點 14:39 2022/07/22

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澳洲政府前年為港人設「避風港」政策，宣布延長香港畢業生和臨時技術簽證5年，為香港人申請永久居留移民澳洲提供途徑。雖然澳洲近期住屋租金不斷上漲，但需求亦持續強勁。有地產分析網站更指，海外人士對歐洲物業搜索量激增，租盤需求更急增逾7成。6月時來自中國內地的搜索量激增4倍，而香港亦增1倍。

澳洲各大首府租金連續多季上升 基本恢復至疫情前水平 【下一頁】

澳洲地產分析網站PropTrack最新海外搜尋報告顯示，截至本年6月，海外人士在網上的物業搜索量按年增加23%，而租盤需求更激增71%。其中來自中國內地升幅最大，激增逾4.3倍。其次則是印度，大增近2倍，而香港亦增約1倍。

PropTrack經濟學家摩爾（Angus Moore）分析指，數據反應海外移民及學生正在回歸，情況雖和疫情前相距甚遠，但有跡象顯示正在恢復。但摩爾警告，海外人士對租盤興趣增加不一定對投資者有利。他指，很多移民及學生居住在悉尼及墨爾本市中心，兩地租盤供應亦更多，而海外搜索者和租客雖會增加需求，但兩者所佔比例仍相當少。

港女移民澳洲做清潔 「未聽過有同行年薪50萬」 【下一頁】

澳洲統計局近期入境數據顯示，自去年11月起，入境海外學生及永久技術工人激增。數據公司SQM Research數據顯示，上月澳洲出租屋空置率維持在1%水平，全國僅剩逾3.7萬個物業可供出租。

海外人士無論租樓或買樓，主要仍集中在黃金海岸、墨爾本、悉尼、布里斯班及珀斯地區。若要細分，中國內地及香港人士較關注如維州的Box Hill及Glen Waverley等，東南亞人口較多地區，而印度則較關注維州Tarneit及新州The Ponds等，高度發展郊區。英美人士則較青睞首府城市。

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責任編輯：李俊儀

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