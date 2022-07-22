【FB改革】Facebook調整動態消息展示方式　吸引年輕人用戶

▲ Facebook會在主頁增加一個新標籤「Feeds」，裡面會顯示來自朋友、用戶關注頁面和群組發布的內容。（法新社）

Facebook（FB）近年面對用戶老化問題，加上競爭對手TikTok深受年輕人歡迎，為應對以上挑戰，Facebook宣布對動態消息（main feed）進行調查，由以往優先顯示關注賬戶或專頁發布的消息，改為優先顯示「發現」（discovery）的新內容。

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現時在Facebook的App上，動態消息中有一個名為「Home」的標籤，當中會顯示更多來自非關注賬戶的內容，包括Reels和Stories，而Reels與TikTok的短片模式非常相似，目的也是吸引年輕用戶。

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Facebook表示，將通過其機器學習評級系統向用戶推薦帖子，並正在投資人工智能（AI）以提供推薦內容。

此外，Facebook也會在主頁增加一個新標籤「Feeds」，裡面會顯示來自朋友、用戶關注頁面和群組發布的內容。Feeds標籤下的內容按時間排序、但沒有自定義排序，當中不會包含建議帖子，但仍會有廣告。

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責任編輯：陳卓賢