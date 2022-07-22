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本港加息壓力大 炒本地銀行股要睇路？

股市 15:20 2022/07/22

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歐洲央行加息0.5厘，為11年來首次；港元續弱，金管局屢接錢，本港加息壓力增。中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）指雖然香港加息壓力大，但對銀行股睇法不如年初好。加息傳統上雖然利好銀行股，但加息亦同樣代表衰退，對銀行股未來仍然不利。建議股息率要有5厘以上，否則銀行股吸引性不大。足本分析→【按此

*內地GDP遜預期 爛尾樓風波點收科？重溫《開市追揸沽》*

責任編輯：袁曉聰

欄名 : 3分鐘睇股

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