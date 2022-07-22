本港加息壓力大 炒本地銀行股要睇路？ 股市 15:20 2022/07/22 分享： 分享： 歐洲央行加息0.5厘，為11年來首次；港元續弱，金管局屢接錢，本港加息壓力增。中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）指雖然香港加息壓力大，但對銀行股睇法不如年初好。加息傳統上雖然利好銀行股，但加息亦同樣代表衰退，對銀行股未來仍然不利。建議股息率要有5厘以上，否則銀行股吸引性不大。足本分析→【按此】 *內地GDP遜預期 爛尾樓風波點收科？重溫《開市追揸沽》* 責任編輯：袁曉聰 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 ATMJ邊兩隻值得短炒？策略價位話你知 今日 ATMJ邊兩隻值得短炒？策略價位話你知 擴大網絡遊戲審核試點對騰訊（00700）有多利好？短線走勢分析即睇 今日 擴大網絡遊戲審核試點對騰訊（00700）有多利好？短線走勢分析即睇 九龍倉集團004短期見頂受壓 企穩咩位可甩難？ 今日 九龍倉集團004短期見頂受壓 企穩咩位可甩難？ 阿里巴巴9988兩個上望目標價 跌穿呢個價位要逃生？ 今日 阿里巴巴9988兩個上望目標價 跌穿呢個價位要逃生？ 你可能感興趣 ATMJ邊兩隻值得短炒？策略價位話你知 今日 15:06 ATMJ邊兩隻值得短炒？策略價位話你知 擴大網絡遊戲審核試點對騰訊（00700）有多利好？短線走勢分析即睇 今日 13:28 擴大網絡遊戲審核試點對騰訊（00700）有多利好？短線走勢分析即睇 九龍倉集團004短期見頂受壓 企穩咩位可甩難？ 今日 14:13 九龍倉集團004短期見頂受壓 企穩咩位可甩難？ 最新專欄文章 更多 ATMJ邊兩隻值得短炒？策略價位話你知 今日 ATMJ邊兩隻值得短炒？策略價位話你知 5厘以上收息股有咩推介？黃偉豪：推介呢隻高息股 內銀股可慢慢部署 今日 5厘以上收息股有咩推介？黃偉豪：推介呢隻高息股 內銀股可慢慢部署 內銀股低撈部署：建行939息率逼近9厘可低撈收息？ 今日 內銀股低撈部署：建行939息率逼近9厘可低撈收息？ 阿里巴巴9988兩個上望目標價 跌穿呢個價位要逃生？ 今日 阿里巴巴9988兩個上望目標價 跌穿呢個價位要逃生？ 擴大網絡遊戲審核試點對騰訊（00700）有多利好？短線走勢分析即睇 今日 擴大網絡遊戲審核試點對騰訊（00700）有多利好？短線走勢分析即睇 港股 貨幣政策 本地銀行股 加息 銀行