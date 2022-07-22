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【蘋果教主珍品】1976年製Apple-1電腦原型機　拍賣成交價料高達392萬

科技 15:51 2022/07/22

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有蘋果教主之稱的喬布斯（Steve Jobs）已去世超過10年，但是Steve Jobs遺留下來的物品如舊名片、簽名Apple II使用手冊、簽名支票，以及其他罕有的蘋果產品等，在拍賣市場上一直受果迷追捧。一部由已故蘋果創辦人Steve Jobs擁有的「Apple Computer A」Apple-1電腦原型機，今（22日）公開拍賣。

據外媒《MacRumors》指，由於該「Apple Computer A」Apple-1電腦原型機本身相當罕有，預料最終成交價將高達50萬美元（約392萬港元）。

首批Apple-1電腦　每部售5,433元

據拍賣網站描述，該原型機由另一蘋果創辦人Steve Wozniak在1976年親手燒焊製作，其後Steve Jobs用作向加州山景城電腦店The Byte Shop店主Paul Terrell展示，並介紹Apple-1電腦。當時該店訂購了50部完整組裝電腦，成為間家發售Apple-1電腦的零售店。當時每部Apple-1電腦售666.66美元（約5,233港元）。

    點擊圖片放大

責任編輯：張寶燕

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