【英揆之爭】黨內民調明顯落後 辛偉誠批卓慧思減稅致通脹

英國保守黨黨魁選舉邁入最後階段，前財相辛偉誠與現任外相卓慧思角逐接任首相。最新黨內民調顯示，辛偉誠的支持度大幅落後。辛偉誠近日受訪時批評，卓慧思的減稅計劃只會引發通貨膨脹。

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根據民調機構YouGov周四（21日）發表的保守黨黨內調查，卓慧思（Liz Truss）支持度高達62%。反之，此前投票保持領先的辛偉誠（Rishi Sunak）僅獲38%受訪黨員支持，大幅落後於卓慧思。

辛偉誠同日受訪時表明，卓慧思提出的減稅計劃只會加劇通脹。辛偉誠堅稱，如政府維持大量借貸，經濟狀況只會惡化，使英國經濟陷入更長時間的困境。他特別提及對業主的衝擊，指若利率需上升至高水平以壓制通脹，按揭還款額亦會被推高。

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卓慧思則堅稱，政府的財政預算可以負擔自己的減稅計劃，亦可能降低通脹。卓慧思透露，如果當選可能繼續約翰遜（Boris Johnson）的社會福利上限政策，包括提升國民保險供款增加。

另外，卓慧思反指辛偉誠的加稅計劃可能導致經濟衰退，並使保守黨在下次大選落敗。辛偉誠與卓慧思同樣強調，自己才是能夠帶領保守黨在下次大選中，擊敗工黨及其黨魁施紀賢（Keir Starmer）的理想人選。

不過，工黨影子內閣首席財政部長麥克法登（Pat McFadden）指出，辛偉誠或卓慧思提出的政策大同小異，只是保守黨長達12年執政的政策延伸，根本無法解決英國停滯不前的經濟。麥克法登更稱，現今的經濟狀況兩人有份造成。

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責任編輯：吳漢培

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