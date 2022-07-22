記者謊稱查理斯搭上保姆騙訪戴安娜 BBC同意賠償

戴安娜王妃1995年接受英國廣播公司（BBC）專訪時承認婚姻中有第三者，被視為她與英國王儲查理斯離婚的導火線。BBC記者巴希爾被揭謊稱查理斯戀上王室保姆並使保姆懷孕，誘騙戴安娜受訪，BBC同意就事件向保姆賠償。

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戴安娜（Princess Diana）1995年接受BBC記者巴希爾（Martin Bashir）訪問，她當時僅與查理斯（Prince Charles）處於分居狀態，兩人尚未離婚。

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她當時承認查理斯與卡米拉（Camilla）有婚外情，並透露自己也曾外遇。

但去年有報道揭發巴希爾為騙取戴安娜受訪，曾偽造銀行賬單令戴安娜胞弟斯潘塞（Charles Spencer）誤以為有王室職員收錢洩漏戴安娜消息。

巴希爾更訛稱查理斯搭上兩名兒子的保姆萊格伯克（Tiggy Legge-Bourke，現名：Alexandra Pettifer），指萊格伯克懷孕並曾為查理斯墮胎。

萊格伯克早前入稟法院索償。代表律師指，巴希爾稱萊格伯克與查理斯有染並導致懷孕和流產，是對萊格伯克作出毫無根據且非常嚴重的指控。

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律師指上述指控令戴安娜在無明顯理由的情況下對萊格伯克感到不安，而萊格伯克為這種尷尬的情況感到很沮喪和困惑。

萊格伯克甚至覺得必須披露私人醫療紀錄等資料，來向外界證明上述指控不實，但戴安娜仍然不相信她。

律師指媒體在過去25年不斷重提這些不實内容，讓萊格伯克感到非常痛苦。萊格伯克一家至今仍面對質疑，使她與親近的人關係蒙上陰霾。

BBC代表周四（21日）在法庭上向萊格伯克道歉並同意賠償損失。BBC承認有關指控毫無根據也不應該提出，而公司當時也沒有充分調查事件。

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責任編輯：鄭錦玲

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