▲ 【中國版羅素2000】中証1000指數期貨期權掛牌 瑞銀：海外投資者對小型股興趣提升

中證監近日批准中國金融期貨交易所開展中証1000股指期貨和期權交易，相關合約周五（7月22日）正式掛牌交易。瑞銀全球金融市場部中國主管房東明預料，中証1000期貨品種能大幅提高小型股及相關ETF的流動性，海外投資者包括QFII投資者對內地小型股的興趣會大幅提升。

中証1000指數由全部A股中剔除中証800指數成份股後，規模偏小且流動性較佳的1000家A股組成，成份股市值主要在300億元人民幣以下，被視為中國版「羅素2000指數」。

瑞銀：看好中証1000指數期貨期權帶動相關ETF交易量倍增

房東明表示，不論是A股散戶或機構投資者，對投資小盤股的興趣一直濃厚，該對沖工具推出後，相信海外對沖基金、量化基金、主權基金和大學基金等，也會增加投資相關股份，看好中證1000股指期貨和期權的交易有望能帶動金融期貨及相關ETF交易量成倍增長。

他續指，在今年全球資本市場受宏觀經濟、地緣政治、疫情等不確定性因素影響的大背景下，海外投資者對投資國內衍生品的需求預期走強，而目前在交易所買賣的金融期貨的交易量佔中國期貨市場的交易量不到20%，相對於海外市場比例大概達80%，可見增長空間巨大。

瑞銀證券A股非銀行金融行業分析師曹海峰預料，衍生品業務或將貢獻券商股8%至25%利潤，較目前的4.4%利潤貢獻明顯提升，料2020年至30年相關業務的盈利貢獻每年可增23%。

相關文章：

【大行報告】瑞銀：港交所388下半年投資收益料受惠於HIBOR上升 互聯互通續為集團主要投資主題

【私募基金通】許正宇：港府正與前海商討首階段「私募基金通」 擬放寬私募基金赴內地投資審批手續、惟投資範圍未定

#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#

編輯：麥德銘