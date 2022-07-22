▲ 【內房危機】融創系7公司被凍結4.05億人幣資產 申請方為光大系信託

陷入財困的內房融創中國 （01918） 子公司資產被凍結。有內媒引述天眼查App數據稱，融創旗下融創房地產集團有限公司、重慶融創置地有限公司、融創西南房地產開發（集團）有限公司等7家公司，被法院裁定，查封、凍結名下銀行賬戶存款約4.05億元（人民幣，下同）。

近日，光大興隴信託有限責任公司、金泉貳號（廣州）投資發展中心與融創房地產集團有限公司等非訴財產保全審查裁定書公佈。

裁定書顯示，申請人光大興隴信託有限責任公司向蘭州市中級人民法院申請訴前財產保全，要求凍結重慶融創置地有限公司、融創房地產集團有限公司、融創西南房地產開發（集團）有限公司、重慶慶廣房地產開發有限公司、重慶慶霆房地產開發有限公司、重慶慶融房地產開發有限公司、重慶融滔房地產開發有限公司在其開戶銀行內款項約4.05億元。法院審查認為該申請符合法律規定，依法裁定執行。

此前，融創房地產集團有限公司、融創西南房地產開發（集團）有限公司已經被裁定，查封凍結名下銀行存款2.92億元，若存款不足，則查封、扣押、凍結南寧融創基業房地產開發有限公司持有的柳州融創博順房地產開發有限公司100%股權及融創西南房地產開發（集團）有限公司持有的重慶融創基洋置業有限公司100%股權。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

相關文章：

【港股通名單】五隻內房股遭剔出深港通下港股通名單 恒大、融創、世茂均上榜

【內房危機】融創中國：積極制定債務解決方案 又持續專注於物業項目竣工交付、股份續停牌

#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#

責任編輯：李哲毅