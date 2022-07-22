【三星電子】三星擬斥1.6萬億建11座芯片工廠　增美國半導體市場地位

中美科技戰延燒多時，美國除了圍堵中國半導體技術發展，還正扭轉半導體產業的衰減勢頭，盼持續為美國半導體產業注入新能量。據《華盛頓郵報》報道，三星電子（Samsung Electronics）近日更提出，未來20年投資近2,000億美元（約1.6萬億港元）在美國德州建11座芯片工廠的計劃。若三星付諸實行，將增強三星在美國半導體市場的地位，同時增強美國半導體產能。

三星的20年投資計劃是在最近提交予德州審計署文件中披露，據報道分析，三星此舉可能是因為德州的一項激勵計劃將於年底到期，該計劃可為大型投資項目提供為期10年的財產稅減免。

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惟報道又提到，三星是在5月下旬提交這些文件，惟提交予德州審計署的文件，並不意味著三星作出了投資承諾。據三星發言人指出，針對文件中列出的新工廠，三星尚無具體方案。三星長期以來，亦一直在評估進一步擴展美國業務的可行性，新的投資提案也是如此。

責任編輯：張寶燕

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