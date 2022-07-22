【跨境保險】德勤：內地客認為港保險收費更合理、收益率更高　廣深港以外大灣區城市保險渗透率不足10%

▲ 左起： 德勤中國保險業(香港)主管合夥人黃頌欣；中銀集團人壽保險有限公司執行總裁鄧子平

德勤中國和中銀人壽聯合發佈的 《粵港澳大灣區展望：保險業機遇》白皮書指出中，有從香港或澳門購買保險經驗的內地城市受訪者強調，港澳保險公司提供了更合理的保費、更高的收益率和更廣泛的險種。受訪大灣區居民對壽險產品興趣相對較高，也對可帶來資產增值的產品有興趣。

調查顯示，除廣州、 深圳和香港以外，其他大灣區城市的保險渗透率不足 10%。絕大多數 （80%）大灣區客戶沒有購買香港或澳門保險產品的經驗，但對跨境保險產品表現出濃厚的興趣，尤其是重大疾病保險（64%）和醫療保險產品（63%）。逾60%受訪者表示，不熟悉保險產品和相關法規是其未購買保險的主要原因。

大灣區保險滲透率升1%將帶來逾千億元人幣保費增長

德勤中國保險業（香港）主管合夥人黃頌欣表示，大多數香港客戶喜歡與保險公司進行面對面交流，而内地城市客戶則更傾向於數碼互動渠道。她建議，有意於未來在大灣區內外同時發展業務的保險公司，應在其客戶旅程中嵌入更多數碼接觸點，聯通線下服務中心和技術代理商。

中銀人壽執行總裁鄧子平表示，只要區內保險滲透率提升1%，由現時的2.5%升至3.5%，大灣區的保費規模預計已可錄1010億元人民幣增長。

內地城市受訪者對香港保險公司更具信心

此外，有從港澳購買保險經驗的內地城市受訪者強調，兩地的保險公司提供了更合理的保費、更高的收益率和更廣泛的險種。同時，香港保險公司是受訪者在購買跨境保險產品時的首選（54%）；受訪者對香港的保險公司更具信心、且認為其服務品質更有保障。

鄧子平又提到，大灣區居民健康意識提高下，區內客戶更加青睞重大疾病保險和醫療保險產品（均超過 80%），而香港受訪者中只有 61%選擇重大疾病保險。

健康保險可利用應用程式增強客戶粘性

另外，超過 57%的受訪者表示其正在使用健康應用程式。報告認為，健康保險公司可宣傳其應用程式，以增強客戶互動和客戶粘性。報告又發現，提供相對短期、便捷且價格實惠的保險產品在大灣區中會較具吸引力，因看重產品靈活性和可承擔保費的年輕群體更青睞此類產品。

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記者：余倩敏

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