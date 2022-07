【亞裔歧視】美國仇恨事件激增 2年錄逾1.1萬宗

新冠肺炎疫情大流行後,美國針對亞裔仇恨事件明顯增加。有機構研究發現,美國在2年間已錄得逾1.1萬宗針對亞裔的仇恨事件。其中2020至2021年間,美國亞裔仇恨事件更增逾3倍。研究亦發現,大部分的仇恨事件涉及言語或書面上的騷擾,而女性比男性更願意舉報涉及仇恨的個案。

美國非牟利組織「停止反亞裔仇恨」(Stop AAPI Hate,下簡稱組織)和研究公司Edelman Data & Intelligence發表調查報告,指在2020年3月至2022年3月期間,全美總共錄得逾1.14萬宗亞裔仇視事件。其中在2021年間已錄得逾9,000宗,而仇恨與極端主義研究中心(Center for the Study of Hate and Extremism)研究亦發現,從2020年到2021年,美國針對亞裔仇恨犯罪上升3.39倍。

組織錄得事件中,三分二涉及口頭或書面騷擾,人身攻擊則佔17%。五分二發生在公共場所,近1成發生在公共交通工具上。性別而言,女性舉報仇恨事件的機率是男性的2倍。調查亦發現,五分一亞裔及太平洋島民曾在過去2年間遇到仇恨事件,近半受訪者承認對情況感到焦慮及抑鬱。

按州份而言,加州錄得逾4,000宗位居榜首,相信和當地擁有最多亞裔及太平洋島民人口有關。其次則是紐約州及華盛頓州。

美國總統拜登(Joe Biden)已於去年簽署仇恨法案,旨在令警察改進仇恨事件數據搜集,並制定方案預防及應對。但有批評意見指,法案未能找到暴力發生的根本原因,或反令整個社區被過度監管。

責任編輯:李俊儀

