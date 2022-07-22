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【亞裔歧視】美國仇恨事件激增 2年錄逾1.1萬宗

環球社會熱點 13:07 2022/07/22

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新冠肺炎疫情大流行後，美國針對亞裔仇恨事件明顯增加。有機構研究發現，美國在2年間已錄得逾1.1萬宗針對亞裔的仇恨事件。其中2020至2021年間，美國亞裔仇恨事件更增逾3倍。研究亦發現，大部分的仇恨事件涉及言語或書面上的騷擾，而女性比男性更願意舉報涉及仇恨的個案。

紐約白人女向亞裔噴胡椒噴霧 高呼「滾離美國」（有片） 【下一頁】

美國非牟利組織「停止反亞裔仇恨」（Stop AAPI Hate，下簡稱組織）和研究公司Edelman Data & Intelligence發表調查報告，指在2020年3月至2022年3月期間，全美總共錄得逾1.14萬宗亞裔仇視事件。其中在2021年間已錄得逾9,000宗，而仇恨與極端主義研究中心（Center for the Study of Hate and Extremism）研究亦發現，從2020年到2021年，美國針對亞裔仇恨犯罪上升3.39倍。

組織錄得事件中，三分二涉及口頭或書面騷擾，人身攻擊則佔17%。五分二發生在公共場所，近1成發生在公共交通工具上。性別而言，女性舉報仇恨事件的機率是男性的2倍。調查亦發現，五分一亞裔及太平洋島民曾在過去2年間遇到仇恨事件，近半受訪者承認對情況感到焦慮及抑鬱。

BTS受邀訪白宮晤拜登 商討亞裔仇恨問題 【下一頁】

按州份而言，加州錄得逾4,000宗位居榜首，相信和當地擁有最多亞裔及太平洋島民人口有關。其次則是紐約州及華盛頓州。

美國總統拜登（Joe Biden）已於去年簽署仇恨法案，旨在令警察改進仇恨事件數據搜集，並制定方案預防及應對。但有批評意見指，法案未能找到暴力發生的根本原因，或反令整個社區被過度監管。

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責任編輯：李俊儀

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