【港元拆息分析】1個月HIBOR升穿1厘、經絡：H按利息年底或見3厘　與美元拆息息差未收窄、金管局接錢壓力仍在（第二版）

▲ 【港元拆息分析】1個月HIBOR升穿1厘、經絡：Ｈ按利息年底或見３厘 與美元拆息息差未收窄、金管局接錢壓力仍在(第二版)

金管局近兩周9次出手承接港元沽盤後，港元拆息（HIBOR）趨升，財資市場公會周五公布的HIBOR，全年期一同上升，當中與香港樓按「H按」掛鈎的1個月HIBOR升穿1厘，是逾兩年以來首見，最新報1.01143厘。以主流H按計劃介乎H+1.3厘至H+1.5厘，供樓利率將達2.31厘至2.5厘。

因應銀行所訂的「最優惠利率（P）」不同而異，H按利息上限介乎P-2.5厘至P-2.75厘，實際鎖息上限普遍設為2.5厘，意味部分借款金額較少的H按計劃業主，最新已達鎖息上限2.5厘。

1個月HIBOR升穿1厘

（7月22日） 最新拆息（厘） 按日變化 隔夜 0.29006 +0.12631 1星期 0.51179 +0.19328 2星期 0.77792 +0.17542 1個月 1.01143 +0.06637 2個月 1.48744 +0.10470 3個月 1.98970 +0.06815 6個月 2.78464 +0.07339 12個月 3.48089 +0.03607

各年期港元拆息回升，金管局於本周中後期承接港元沽盤次數稍為放慢，不過，資金是否從港元轉換成美元，更重要是視乎兩種貨幣之間的利息差異，若港美息差維持較高水平，即使港元拆息走上，沽港元、買美元的套息交易依然有利可圖，資金也繼續有誘因流出港元體系。

以港元1個月拆息與美元1個月拆息息差為例，在金管局此輪7月14日最早於承接港元沽盤時，港美息差約1.4厘，為2019年以來高位，近期1個月期美元拆息繼續走高，最新報2.21357厘，與香港同期拆息息差達1.2厘，依然處於3年高位。

▲ 1個月港元拆息自2020年以來水平

▲ 1個月美元拆息LIBOR與1個月港元拆息HIBOR近3年差距

經絡：年內按息或升至3厘附近 供樓負擔或增近1成

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明預料，在美國加息及收水持續，資金會持續外流，令未來港元拆息繼續上升，料本季內1個月HIBOR有機會挑戰1.8厘水平，H按實際利息將達2.5厘「封頂息」，銀行最快本季會調升P，年內實際按息有機會升至3厘附近水平。

曹德明指，利率走向正常化對供款人士影響仍輕微，並以樓按貸款額500萬元、還款期30年、H按利息為H+1.3厘為例，在目前1個月拆息為1.31厘，每月供款利息為2.31厘，月供19,266元。若實際利息升至2.5厘，月供將增2.5%或490元，至19,756元。

若銀行加P 0.25厘，月供額會增至20,412元；加P 0.5厘，月供額將達21,080元，相當於較現時供款多出5.9%或9.4%。

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（第二版加入經絡分析）

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編輯：麥德銘