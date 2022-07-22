【英國王室】凱特曾用化名購物 原因不止為安全？

作為英國王室未來皇后，凱特的一舉一動備受關注。英國有媒體報稱，凱特偶然外出購物時會使用化名，原因不止是自身名聲緣故，而是因她不小心無帶銀包需要留下姓名保留商品，避免出現尷尬場面。

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英國《每日快報》指出，凱特（Kate Middleton）2011年與威廉（Prince William）結婚後，兩人曾短居在威爾士。其時，威廉正在軍中服務，擔任搜索及拯救部隊的機師，凱特仍不時外出購物。

有次凱特打算付款離開時，曾試過發現無帶銀包，為留住心頭好亦不想浪費時間，她便使用化名避免店員認出自己，並先預留商品。凱特當時使用的化名為「劍橋夫人」（Mrs Cambridge），是她特意以威廉的公爵頭銜想出的姓氏。

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店員有指當時並無認出眼前人是英國未來皇后，只認為對方是位擁有不尋常姓氏之人。凱特亦無多加解釋，只是報以微笑，化解可能出現的尷尬場面。

出於安全理由，英國各王室成員不時使用化名。英國《每日郵報》指威廉與凱特的代號為「科林斯」（Danny Collins）及「克拉克」（Daphne Clark）。哈里與梅根則是「史蒂文斯」（David Stevens）及「斯科特」（Davina Scott）。

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責任編輯：吳漢培

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