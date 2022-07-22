▲ 【財經小知識】何為市場波動調節機制？

市場波動調節機（市調機制）

股市行情瞬息萬變，每秒鐘都成千萬上落，但當個別股票波幅太大時，股價突然炒上或者急挫的話，就須要市場波動調節機（市調機制）協助重新建立有序的市場。

目的：市調機制可以避免市場因價格劇烈波動造成交投失序，並在有需要的情況下，提供一個時段讓投資者冷靜一下，重新審視他們的策略。

適用範圍：恒生指數（HSI）期貨、小型恒生指數（MHI）期貨、恒生中國企業指數（HHI） 期貨及小型恒生中國企業指數（MCH）期貨的首兩個合約月份（總計 8 個合約）。

觸發詳情：若價格相對五分鐘前的最後交易價變動幅度超過±5%，便會觸發一次五分鐘的冷靜期。

觸發次數：冷靜期過後，將恢復正常交易並設有市調機制監測。換句話說 ，市調機制容許於每個交易時段可被多次觸發。

油價、黃金升定跌？艾德文錦輝教你期油、黃金點部署，即睇【ET財智Talk】

相關文章：

【異動股】滙景控股急瀉八成後停牌 12次觸發市調機制 無視今早公布未償還之2022年12.50%優先票據交換要約完成

【異動股】祥生午後一度抽升19%、觸發市調機制 另獲批公眾持股量豁免至最少21.9%

#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#

責任編輯：李哲毅