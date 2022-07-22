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Amber Heard就Johnny Depp誹謗案上訴 稱法院犯錯

環球社會熱點 12:12 2022/07/22

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Johnny Depp前妻Amber Heard於誹謗案敗訴，法官上周更駁回她尋求撤銷判決的請求，勒令Amber Heard需向前夫繳付1,035萬美元（約8,073萬港元）的賠償。Amber Heard一方周四（21日）通知法院上訴，指法院犯錯無法達到公平判決。

法官駁回Amber Heard推翻裁決動議 無證據指陪審團有問題 【下一頁】

Amber Heard的法律團隊周四向弗吉尼亞州費爾法克斯縣巡迴法院（Fairfax County Circuit Courthouse）提交文件，通知法院Amber Heard會就誹謗案及法官駁回她尋求撤銷判決一事提出上訴。

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  • 但最終於2017年離婚 ​​​​​​

Amber Heard發言人指，法律團隊認為法庭犯錯，未能做到與憲法第一修正案相符、公平公正的判決。他們估計今次勢必在社交媒體點燃輿論之火，但強調必須上訴以確保案件判決公平公正。

Johnny Depp發言人回應指，陪審團聽取為期6周審訊期間的大量證據，得出了Amber Heard多次誹謗Johnny Depp這個明確且一致的裁決。他們對案件充滿信心，相信法院會維持原判。

Kylie Jenner搭17分鐘私人飛機捱轟 身家70億揮金如土 【下一頁】

法院早前要求Johnny Depp與Amber Heard，分別向對方支付200萬美元（1,560萬港元）及1035萬美元賠償，另加每年6%利息。

《紐約郵報》曾引述消息人士指，法院裁定若Amber Heard提出上訴，她必須繳納相當於賠償總額的保證金，另加48萬美元（374萬港元）的利息。

但Amber Heard代表律師早前已表示，她根本不可能拿出上述金額。

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責任編輯：鄭錦玲

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