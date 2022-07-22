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【科技巨頭】 Meta調整應用程序外觀 主頁內容或將與TikTok相似

環球政經 16:14 2022/07/22

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據《路透社》報道，Meta（META）於周四（21日）表示，它目前正在調整其應用程序的外觀，當中主頁會優先發現新內容，而不是用戶平日所關注帳戶所發布的帖子，日後主頁的內容或將與TikTok相似。

Meta 在一份聲明中指，主頁內容會是Meta的主要新聞提要標籤，用戶在打開應用程序時便能看見，它將會更多地展示來自用戶沒有關注的帳戶熱門帖子內容，當中包括捲軸和故事。

Meta 補充指，其將通過人工智能 （AI）來向用戶推薦帖子和內容，當中一個名為Feeds的新單獨標籤，主要包含用戶積極選擇關注的朋友，而標籤中的提要將按時間順序顯示，並沒有個性化排名，這些提要雖然不會包含建議帖子，但仍會有廣告。

Meta首席產品官Chris Cox在本月初告訴員工指，計劃在年底前把數據中心的圖形處理單元（GPU）數量增加5倍，以為人工智能提供額外的計算能力。

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責任編輯：關海儀

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