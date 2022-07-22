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【人民幣匯率】外匯局：人民幣匯率料年內基本穩定　上半年銀行結售匯順差852億美元

宏觀解讀 11:55 2022/07/22

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【人民幣匯率】外匯局：人民幣匯率年內基本穩定　上半年銀行結售匯順差852億美元

美聯儲收緊貨幣政策，全球外匯市場大幅波動，日元和歐元貶值。對於人民幣年內走勢，國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英出席記者會時指，上半年人民幣匯率總體穩定，表現相對穩健，展望下半年，人民幣匯率仍將在合理均衡水平上保持基本穩定。

王春英指出，中國經濟企穩恢復，主要經濟指標向好，產業鏈、供應鏈保持穩定，將繼續支撐人民幣匯率。王春英提到，中國的外貿和外資發展韌性較強，貿易投資等實體經濟層面的資金仍會是流入的基本盤，有助於外匯市場供求的基本平衡。

外匯局王春英：人民幣短期有一定波動 但總體基本穩定

她又提到，受外匯供求和國際金融市場等多重因素的影響，人民幣的走勢可能在短期內有一定波動，可能有上升、有下降；人民幣匯率還會保持彈性和雙向浮動，總體繼續在合理均衡水平上保持基本穩定。

銀行結售匯數據方面，2022年上半年，按美元計價，銀行結匯13289億美元，售匯12436億元，結售匯順差852億美元。按人民幣計價，銀行結匯8.6萬億元，售匯8.1萬億元，結售匯順差5452億元。

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記者：李哲毅

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