【券商點睇】第二季業績再創新高 台積電續逆風增長

台積電（TSM）第二季收入181.6億美元，按年、按季分別上升36.6%和3.4%，接近此前業績指引的上限，主要受益於高性能計算（HPC）、物聯網（IoT）和汽車業務的強勁增長。期內，毛利率高達59.1%，較上季提升3.5個百分點，亦超過此前指引上限。國泰君安指出，先進制程佔比持續提升，HPC業務增長持續強勁。第二季公司7納米以下的先進制程收入佔比達51%，按季升1個百分點，產品結構 進一步優化，將提升整體產品平均單價，增厚公司利潤。

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分業務來看，智能手機業務收入增長3%，但佔比下跌2個百分點；HPC、IoT和汽車業務增長強勁，收入增速分別為13%、14%和14%，其中HPC業務營收佔比達43%，按季升2個百分點，連續第二季成為公司收入最主要增長點。在計算需求大規模結構性增長的趨勢下，性能計算和節能計算的需求將持續增加，預計公司HPC業務也會隨之維持強勁增長，並將長期作為公司最主要的業績增長來源。公司再次上調業績指引，預計第三季收入將增至198億至206億美元，毛利率增至57.5%至59.5%，營業利潤率在47%至49%之間。

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盡管半導體行業正在進行庫存修正且或將持續到明年，公司仍將全年業績增長指引進一步上調至增長35%。該行報告指，公司的技術領先優勢、強勁的HPC和汽車晶片市場需求，以及與客戶良好的合作關係，有望支撐公司業績在行業下行周期中維持增長。此外，公司先進制程研發進展順利，預計3維米制程晶片於下半年投產，短期設備折舊費用及晶片低良率等因素將稀釋整體毛利率，但長期隨着生產技術更加成熟，未來3納米產品有望大幅提升公司的盈利能力。由於HPC業務增長料可抵銷行業庫存修正帶來的需求疲軟，看好公司未來業績逆風增長，推薦買入。

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撰文：林衛