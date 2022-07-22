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【中石油857】油價高漲上游顯著受益 光大調高中石油盈測

股樓投資 12:37 2022/07/22

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中石油（00857）發出盈喜，預計上半年純利介乎795億至850億元（人民幣，下同），按年增長50%至60%。單計第二季預計純利在405億至460億元之間，按年增長60%至82%，較上季增長4%至18%。光大證券認為，中長期油價有望維持高位，中石油業績可期。近期由於經濟衰退預期加劇和原油供給緊張態勢趨於緩和，油價出現較大幅度回調。但是，考慮到今年供需基本面維持緊張、長期原油供需仍維持緊平衡，維持對今年及中長期油價景氣度的判斷。

【同場加映】溫股知新：恒指處於關鍵位 七小福再同你睇

今年全球原油需求復甦趨勢不變，IEA預計今年全球原油需求增長每日170萬桶，明年全球原油需求增速進一步增長至每日210萬桶；長期來看，石油作為有機化工最常見的碳源，性能優良，目前難以找到合適的替代品，石油不可替代的化工需求和大量現存燃油車支撐的燃料需求，將使2030年以前原油需求偏剛性。同時，俄羅斯原油供應減少，而閑置產能的缺乏增大了OPEC+的達產難度，且增產幅度難以抵銷俄油供給的退出。展望中長期，全球原油巨頭的資本開支增長計劃較為謹慎，2023至2025 年國際巨頭資本開支無法回歸2015年以前的高水平，造成中長期原油供給增速低迷。

【延伸閱讀】下半年部署：滙豐維持恒指目標25410點 建議關注4大主題6隻港股，請按【見下頁

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此外，天然氣行業空間廣闊，中石油作為中國天然氣生產龍頭企業，有望充分受益於天然氣行業增長。根據發改委、能源局《「十四五」現代能源體系規劃》，2025 年中國天然氣產量目標為2,300億立方米，2022至2025年天然氣產量年均增速可達7.8%。截至去年12月，公司擁有天然氣已探明儲量76萬億立方英尺，去年生產天然氣超過4萬億立方英尺，產量、儲量均位居國內第一。該行考慮到目前原油供給偏緊和地緣政治緊張持續，原油有望維持高位景氣，上調對中石油的盈利預測，2022至2024年歸母淨利潤分別為1,351億元、1,381億元及1,408億元。公司作為國內油氣生產龍頭，大力推進增儲上產，布局新能源產業鏈，有望充分受益於原油行業高景氣，維持公司A+H股的「買入」評級。

【同場加映】青姐話：唔殘唔彈 似有期盼

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撰文：林衛

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中國石油股份（00857） 石油 港股 買入 中國

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