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【HSBC滙豐】滙豐向270名香港學生發獎學金　CEO祈耀年親身交流

股市 11:33 2022/07/22

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滙豐集團行政總裁祈耀年及滙豐香港區行政總裁林慧虹出席「滙豐智庫日」活動

滙豐行政總裁祈耀年（Noel Quinn）今年4月來港後，再次出席本地半公開活動。滙豐昨日舉行「滙豐智庫日（HSBC Scholars Day）」，嘉許逾270名、來自19家本港大學及高等院校的滙豐獎學金計劃得主，祈耀年和滙豐香港區行政總裁林慧虹一同出席活動，與他們交流。

林慧虹表示，香港得以成為貫通東西方的國際金融中心，人才是非常重要的一環。疫情限制國際人才流動，不少企業重新聚焦於本地人才，滙豐一直非常重視培訓本地人才，過去57年透過多個獎學金計劃協助超過6,700位本地學生追夢，成為未來社會楝樑。

她續指，不少滙豐獎學金得主都會到海外升學，期望他們可成為宣傳香港的大使，展示香港文化和優勢，讓更多人知道香港歡迎多元人才。

滙豐有6個旗艦獎學金計劃，多年來累計投入逾2.52億港元，並會為獎學金得主安排友計劃、工作坊、交流活動等。

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編輯：麥德銘

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