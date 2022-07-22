【維達3331】提價與高端化應對成本壓力 維達Q2收入恢復超預期

維達國際（03331）日前公布中期業績， 上半年收入96.8億元，按年升6.6%，淨利潤6.4億元，按年減少34%；其中第二季收入51.1億元，按年升10.8%，淨利潤2.94億元，下降29%。國金證券指，第二季收入疫後復甦節奏超預期，電商修復力度優於大盤。 分區域角度，內地、其他國家和地區的收入增速分別為15.2%、-3.7%， 4至6月收入內生增速分別為2.8%、28.3%和10.1%。而國內經銷商、商銷、大型零售客戶和電商的收入增速為22.8%、-6.1%、-4.2%及25.2%，反映電商渠道重回快速成長。

【同場加映】溫股知新：恒指處於關鍵位 七小福再同你睇

另一方面，原材料成本高位盈利短期承壓，提價與高端化部分對沖成本壓力。第二季毛利率為31.1%，較上季微降2.1個百分點， 主要受木漿、 包材成本高企影響，但提價、品類優化等措施預計對毛利率產生了2個百分點的正向影響。該行看好公司8月新一輪提價落地、中期成本壓力減弱及行業格局優化，有利下半年盈利進入修復通道。

【延伸閱讀】下半年部署：摩通料下半年出現5大投資主題 推介38隻潛在受惠股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

國內產品升級優化、個護發力仍是公司中期主綫。公司的紙巾高端化邏輯持續兌現， 上半年加快創新新品推廣，先後推出水洗廚房紙、羊絨棉韌奢柔紙巾等；高端衛生巾品牌Libresse借助抖音等新渠道高速成長，3月獲抖音衛生巾行業三八銷售第一。該行認為，結合公司第二季業績表現及公司提價、 高端化戰略的推進， 預計2022至2024年歸母淨利潤分別為14億元、17.5億元和22.2億元， 當前股價對應2022至2024年預測市盈率為18倍、14倍和11倍，維持「買入」評級。

【同場加映】青姐話：唔殘唔彈 似有期盼

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：林衛