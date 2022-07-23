【機械模仿】機械人觀察人類行為　自學做家務要訣

▲ 研究團隊創建了軟件和算法，結合鏡頭，讓機械觀看人類行為，現時該機械人已學懂20項做家務的方法。（卡內基梅隆大學）

做家務是家庭生活的一部分，但若有機械人能協助完成，自然可減少人類的日常勞動。卡內基梅隆大學（Carnegie Mellon University）為機械人開發了一套新學習方法，能透過觀察人類行為，學習做家務的方法。

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卡內基梅隆大學表示，這套新學習技術為「In-the-Wild Human Imitating Robot Learning」（WHIRL），可以讓機械人首先觀察人類做家務時的動作，例如打開和關閉電器，又或從垃圾中取出垃圾袋等，然後才開始自行複製這些動作。

已學懂20項做家務方法

技術層面上，該研究團隊創建了軟件和算法，結合鏡頭，讓機械觀看人類行為，現時該機械人已學懂20項做家務的方法。團隊表示，經過約數小時的訓練後，機械人就能掌握這些做家務的方法。

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此外，其特別之處在於，使用時不一定需要人類的親身示範。研究團隊稱，只要讓配備了WHIRL技術的機械人觀看人類做家務的影片，已足夠讓它們學習及執行任務。

團隊還表示，透過WHIRL技術，無需再等待為機械人編程，可以讓機械人自行學習如何完成任務，同時讓它們持續觀察環境來改進行為。

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責任編輯：陳卓賢