【英國王室】喬治小王子9歲生日 媽媽再操刀新相

英國王儲查理斯王子的長孫喬治王子自幼備受關注，近日他迎來9歲生日，英國王室發布喬治新相。他在相片中滿帶笑容，新相照例由其母親凱特拍攝。他們一家本月初時曾到海灘家庭旅行，慶祝放暑假。

英媒翻卓慧思舊片 揭她撐廢除英國王室（有片） 【下一頁】

喬治（Prince George）周五（22日）正式年滿9歲。王室發布新照片中，他身穿淺藍色polo衫，笑容燦爛，髮型較為隨意，看起來非常放鬆。相片背景是一處海灘，據報本月初他們一家曾到海邊旅行，慶祝學校放暑假，拍攝者正是凱特（Kate Middleton）。

喬治歷年生日相

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

喬治和妹妹夏洛特（Princess Charlotte）已正式從倫敦西南部的私立貴族學校托馬斯學校（Thomas's Battersea）退學，兩人和弟弟路易斯（Prince Louis）將在今年9月時，入讀伯克郡（Berkshire） 的一所新學校。威廉王子（Prince William）一家亦將在未來數周內，搬至英女王溫莎城堡附近的Adelaide Cottage。

查理斯稱出現熱浪證明「佢啱」促全球解決氣候問題 【下一頁】

喬治是英國王室第3順位繼承人，據報他現時非常熱愛足球。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀

【香港書展2022會員迎新賞】即場下載《香港經濟日報》App成為新會員，即送你精美禮物乙份!