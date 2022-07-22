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【英國王室】喬治小王子9歲生日 媽媽再操刀新相

環球社會熱點 11:22 2022/07/22

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英國王儲查理斯王子的長孫喬治王子自幼備受關注，近日他迎來9歲生日，英國王室發布喬治新相。他在相片中滿帶笑容，新相照例由其母親凱特拍攝。他們一家本月初時曾到海灘家庭旅行，慶祝放暑假。

英媒翻卓慧思舊片 揭她撐廢除英國王室（有片） 【下一頁】

喬治（Prince George）周五（22日）正式年滿9歲。王室發布新照片中，他身穿淺藍色polo衫，笑容燦爛，髮型較為隨意，看起來非常放鬆。相片背景是一處海灘，據報本月初他們一家曾到海邊旅行，慶祝學校放暑假，拍攝者正是凱特（Kate Middleton）。

喬治歷年生日相

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喬治和妹妹夏洛特（Princess Charlotte）已正式從倫敦西南部的私立貴族學校托馬斯學校（Thomas's Battersea）退學，兩人和弟弟路易斯（Prince Louis）將在今年9月時，入讀伯克郡（Berkshire） 的一所新學校。威廉王子（Prince William）一家亦將在未來數周內，搬至英女王溫莎城堡附近的Adelaide Cottage。

查理斯稱出現熱浪證明「佢啱」促全球解決氣候問題 【下一頁】

喬治是英國王室第3順位繼承人，據報他現時非常熱愛足球。

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責任編輯：李俊儀

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