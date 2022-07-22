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【AMZN】亞馬遜斥39億美元收購醫療保健服務商One Medical

股市 11:11 2022/07/22

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【美股焦點】亞馬遜斥39億美元收購醫療保健服務商One Medical

亞馬遜（Amazon，美：AMZN）宣布會以每股18美元收購醫療保健服務提供商 One Medical（美：ONEM），涉資39億美元，以擴大其虛擬醫療保健服務，並增加實體醫生。

One Medical隔晚美股升近7成，亞馬遜升1.5%。

隨著亞馬遜繼續在美國醫療保健領域進行長達數年拓展，尋求以更快的速度增長，今次交易將合併兩個相對較小的參與者。

亞馬遜2019 年首次在西雅圖為自己的員工試行虛擬護理服務，然後以 Amazon Care 品牌向其他雇主提供類似服務。另外，亞馬遜2018 年收購了網上藥店 PillPack，其後即推出處方藥配送服務和價格比較網站。

亞馬遜健康服務高級副總裁 Neil Lindsay認為，目前醫療保健體驗迫切需要改變。患者現時預約之後，要等待數周，甚至幾個月才能就診等，公司從中看到了許多機會，可以提高體驗質量，為患者節省時間。

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責任編輯：李哲毅

美股 亞馬遜（Amazon，美：AMZN）

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